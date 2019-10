Opustil Líšeň i úřad, ve Zbrojovce má garance. Kdo je kouč Machálek? | iSport.cz

Nabídku ze Zbrojovky měl několikrát. Před pár lety, letos v létě i po startu soutěže. Až teď ji Miloslav Machálek po zralé úvaze přijal. „Jdu sem s optimismem,“ líčil nástupce Pavla Šustra na brněnské lavičce ještě před pátečním jasný vítězsvím nad Varnsdorfem (4:1). Úkol má stejný jako jeho předchůdce – urychleně vrátit slavnou značku mezi elitu. Půjde na to i cestou psychologie, hráčům chce srovnat hlavy do správné polohy. V rozhovoru mluví i o svém odchodu z Líšně či práce na na úřadě, v placené části článku najdete také příběh koučovy rodiny, která je s fotbalem úzce spjatá.

Ryze profitrenéra dělal naposledy před patnácti lety v Xaverově, který nezachránil ve druhé lize. Jinak si vždy držel civilní zaměstnání. Prošel i školou Karla Brücknera. „Maloval si a vykládal o fotbale. To mě neskutečně posunulo,“ přiznává Miloslav Machálek. Co je zač? Originální chlapík, to každopádně.

Jaký je fotbal podle Miloslava Machálka?

„Nerad prozrazuji své záměry. Principiálně je to o práci, o tom vydat se ze všech sil. Na druhou stranu to nesmí být hektické. To souvisí s psychikou, vírou ve vlastní schopnosti. Viděli jsme to na jaře, kdy Zbrojovka předváděla velmi účelný, pěkný fotbal. Byla dominantní, protože jela na vítězné vlně. Teď je to trošku opak. Na můj vkus je přípravná a přechodová fáze složitá, dlouhá.“

Co s tím?

„Úkolem trenéra není hrát svou představu, ale přizpůsobit hru kádru. Musím to všechno navnímat, probíhají rozhovory. Hlavně se ptám realizačního týmu i hráčů, jak je možné, že na hřišti není vidět, že má klub prvoligové podmínky a fantastický servis kolem. Myslím, že není problém s fyzickou připraveností. Spíš jde o nastavení hlav. Někteří hráči pochybují a s tím úzce souvisí vlastnost, kterou nesnáším. Tou je alibismus. Chceme mužstvo okysličit v oblasti zdravého sebevědomí a v neposlední řadě i úsilí, které je potřeba dát do každého utkání.“

Evidentně věříte, že to dokážete.

„Nechci působit nějakým nadřazeným dojmem. Ale trošku mi vadí nízká hladina sebevědomí. Já sem jdu s tím, že budu úspěšný. Kdybych přemýšlel jinak, jsem špatně nastavený. Líbí se mi přednášky pana Mariana Jelínka. Byl jsem už asi na třech. Chci ty myšlenky přenést i do kabiny. Ono je opravdu velmi důležité, jak máte nastavenou hlavu. Od toho se odvíjí vaše další práce. V Jihlavě jsem četl Carnegieho, jak se chovat k lidem a podobně. Zajímám se o psychologii, psychickou stránku hráčů. Tam je pole neorané. Tyhle věci vás vždycky obohatí.“

Přišel jste poté, co váš předchůdce Pavel Šustr vyhrál s týmem dvakrát v řadě. Není to zvláštní?

„Nebudu lhát, že jsem to nevnímal. Ta změna nebyla nahodilá, připravovala se. Už před nějakým obdobím jsem byl odhodlaný jít do Zbrojovky. I teď v létě jsme se o tom bavili. Ale nedopadlo to. Vedení jsem upozorňoval, že mužstvo, které má vítězit každý zápas, teď dvakrát po sobě vyhrálo. Byl jsem ubezpečen, že to není můj problém.“ (úsměv)