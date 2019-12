Machálek táhne Brno k postupu: Jsem trochu magor. Líšeň vykrást nechci | iSport.cz

Fotbalový záložník Ondřej Vaněk se po srpnovém konci angažmá v Ufě vrací do rodného Brna. • Twitter.com

Ondřej Vaněk se po podzimní "výpomoci" v Brně vrací do zahraničí • Martin Tajč/Zbrojovka Brno

Ze cválání pod koučem Pavlem Šustrem přešla druholigová Zbrojovka ve finiši podzimu do sprintu. Na jaře bude jednoznačně cílit na první místo, comeback mezi elitu. Trenér Miloslav Machálek (58) v bitvách o postup i udržení umí chodit. „Snazší je hrát o záchranu,“ srovnává.

Největší klub FNL se probouzí k životu. Kádr přes zimu nabuší kvalitní posily a kdekdo tipuje, že se Brno v odvetách přežene přes Pardubice i Jihlavu. S rolí favorita nemá kouč Miloslav Machálek, jenž vedl Zbrojovku v posledních pěti zápasech, problém.

Z pěti duelů máte čtyři výhry a jedinou porážku. Štve vás doteď ztráta na Žižkově?

„Štve je silné slovo. Mrzí mě, protože nemusela být. Shodou okolností nám chyběli Šmíd s Kryštůfkem a Vaněk šel do utkání s nedoléčeným zraněním po středeční autonehodě. Hráče jsem motivoval tím, že když uhrají v posledních čtyřech zápasech deset bodů, zvýším jim zápisné, které mi předepsali. Připravili se o to. Na druhou stranu jsme zvládli poslední těžký zápas v Pardubicích, což nám dává naději do jara.“

Na první místo ztrácíte už jen čtyři body a experti tvrdí, že je Zbrojovka největší favorit na přímý postup. Souhlasíte?

„S pojmy jako je „favorit“ docela často pracuju. Cíle jsou jasně stanovené. Zbrojovka ani nemůže mít jiné než postup do první ligy. Zaslouží si ji. Je to pro mě velkoklub. Ale když jsme jeli do Pardubic,