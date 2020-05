Ulich stále bojuje o Hradec: Kocourkov, ale chceme se s městem domluvit | iSport.cz

Další vynikající bývalý fotbalista chce investovat peníze do českého fotbalu. Po Tomáši Sivokovi, který neuspěl se záměrem koupit České Budějovice, se o to samé snaží Ivo Ulich v Hradci Králové, kde je město stoprocentním vlastníkem klubu. Už roky. A bezvýsledně. Přitom vyhrál výběrové řízení. Jenže nové vedení radnice zřejmě vypíše další, to původní zpochybňuje… A do toho jedná i s italským zájemcem Mariem Morettim. „Nechápu to,“ kroutí hlavou někdejší hráč Slavie. Celý rozhovor s ním najdete v uzamčené části článku.