Jihočeši ze třetí ligy testují posilu z Anglie! Jde o odchovance Sparty | iSport.cz

Teď váleli ve třetí lize, chystají se na administrativní postup, a přitom mají na dosah posilu z Championship – ze druhé anglické ligy. Bývalý sparťanský talent Matěj Majka, který před dvěma lety odešel jako volný hráč do Brentfordu, je na testech v jihočeském Táborsku. „Chceme mu nabídnout sportovní perspektivu, záleží na něm, jak to pojme,“ říká výkonný ředitel klubu Josef Holub.

Úplně nenápadně se v zápise přátelského zápasu proti Písku objevilo jeho jméno. Do 62. minuty za Táborsko hrál jakýsi Majka. Matěj Majka. Možná víte. Odchovanec Sparty, velký strahovský talent, kterého obdivoval jeho tehdejší kouč David Holoubek.

Svou budoucnost ale Majka nasměroval za La Manche. V srpnu 2018 se jako volný hráč utrhnul z letenského hnízda a odešel do Brentfordu, do druhé anglické ligy. Nejprve do rezervního týmu s výhledem, že se jako talentovaný záložník prosadí do áčka.

Jenže ouha, za necelé dva roky se Majka v sestavě prvního mužstva neobjevil ani jednou.

„Ke 30. červnu Matějovi končí v Brentfordu smlouva, klub sice má opci na prodloužení, ale je možné, že ji neuplatní. Proto nás hráčova agentura Sport Invest oslovila, jestli bychom o Matěje neměli zájem,“ vysvětluje přítomnost Majky v Táborsku výkonný ředitel Jihočechů Josef Holub.

Ale zatím je to jen dočasné. Formou testů. Třetiligový tým nechal Majku nastoupit ve čtvrtek v přípravném utkání proti Písku, při výhře 3:1 byl 20letý záložník 62 minut.

„Hrál, no...,“ zamýšlí se Holub nad výkonem posily z Brentfordu. „Bylo vidět, že tři měsíce neměl vytížení, zápas, byl zavařený. Nemá to lehké, ale věřím, že tuhle šanci chytne, že to celé dobře pojme a pomůžeme mu,“ říká ředitel Táborska. „Chceme zkrátka Matějovi nabídnout nějakou sportovní perspektivu, jakýsi restart, a pokud se to povede, bude mít třeba otevřené dveře do velkého fotbalu,“ přeje si Holub.

Klub zároveň s tím řeší administrativní posun ze třetí do druhé ligy. Z ní se totiž odhlásil Sokolov, do hry tedy vstoupí regule o doplňování soutěže a první na ráně je právě Táborsko, které před ukončením sezony svou skupinu třetí ligy vedlo před sparťanským béčkem a zároveň mělo i víc bodů než rezerva Jablonce ve skupině B.

„Koukáme do licenčních nároků, snad by neměl být žádný problém a postup se nám podaří za stolem dotáhnout,“ věří Holub.

Klub nadále zůstane celkem skromně financován, těžko si představit, že dokáže převzít hráčův plat z Anglie.

„To teď ale úplně neřešíme. Matěj je tu na testech a teprve uvidíme, jestli to proměníme v angažmá,“ říká Holub.