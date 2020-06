Oživil „mrtvoly“, povalil Duklu. Přesto trenér Křeček v Ústí skončil | iSport.cz

Sám nejbližší budoucnost naznačil. Ba předpověděl. Minulý týden, po porážce s Varnsdorfem, trenér druholigového Ústí nad Labem Aleš Křeček prohlásil, že se jeho mise na severu Čech blíží nezadržitelně ke konci. A ten skutečně nastal, paradoxně po velkolepém vítězství 3:2 nad Duklou. Ambiciózní kouč uzavřel své angažmá vzájemnou dohodou, a to kvůli odlišným názorům na směřování klubu.

To byl zápas! Ústí přivítalo Duklu, jednoho z aspirantů na postup. Po půli hosté vyhrávali 1:0 a vypadalo to na další z jarních porážek severočeského týmu. Křeček však rozpoutal v šatně bouři. „Hráčům jsem řekl, že o poločase budu střídat jen mrtvoly a aby střetnutí odehráli se vším všudy,“ vykládal po dramatickém utkání. Ústecké fotbalové „mrtvoly“ se probraly a měly se čile k světu: po přestávce nasázely Dukle tři góly a soupeř dokázal jen snížit.

„Chci hráčům poděkovat, podali fantastický výkon. Měli jsme celou sezonu problém otáčet zápasy, hodně jsme to řešili,“ prohlásil osmačtyřicetiletý trenér. „Poté, co jsme si vytvořili tlak, jsme utkání otočili, bohužel po centru jsme inkasovali gól na 3:2. Naštěstí jsme vedení udrželi, jsem šťastný a smekám před hráči,“ pokračoval ve chvále týmu, který se předtím trápil v utkáních se soupeři ze spodku tabulky.

Jenže navzdory superobratu, který sledovalo 312 diváků, to bylo poslední Křečkovo utkání na ústecké lavičce. Již dříve dal najevo, že se názorově rozchází s majitelem klubu Jiřím Horou. Zatímco Křeček představil čtyřletý plán s návratem do nejvyšší soutěže, Ústí vsadilo na úspornější režim. „Vize klubu, kterou jsme si ještě někdy v listopadu nebo prosinci se současným majitelem řekli, padla. Proto nevidím perspektivu, abych tady dál působil,“ citoval minulý týden jeho slova server iDnes.cz.

Perspektiva vydržela jen pár dní: i když Křeček hovořil o tom, že by se rád rozloučil posledním zápasem sezony, po vzájemné domluvě skončil už po 23. kole. Netají se při tom přáním naskočit co nejdříve do FORTUNA:LIGY, spekulovalo se o něm například jako o nástupci Stanislava Hejkala v Teplicích. Ten zatím na jejich lavičce vydržel a naposledy si připsal vysokou výhru 4:0 nad Příbramí.