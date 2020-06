Válec Zbrojovka! Šestá výhra na jaře. Meleme to přes ofenzivu, řekl kouč | iSport.cz

Dali jste pět gólů jednomu z adeptů na baráž. To potěší, co?

„Jsem velice rád, že to byly zase střelecké body. Pro diváka výborné. Konečně to mohli vidět i naši věrní fanoušci. Za to jsem velice rád. Na druhou stranu, pro trenéry to by už bylo horší. Bylo to otevřené utkání, hodně šancí. Vyšla nám taktika. Chtěli jsme hrát vysoko a oba útočníci to výborně plnili. Zaslouží absolutorium. Zejména Kuba Přichystal.“

Ale přišli jste o dalšího hráče….

„Provází nás obrovské problémy. To nikdo neví. Chyběl nám Tonda Růsek, klíčový hráč. Zranil se Ondra Pachlopník, který se stával velice platným. V pondělí maturoval na Kladně, přijel s nějakými problémy. Nechtěl ani nastoupit. Ukecali jsme ho, aby to odehrál. Ale pak si řekl o střídání. Počet defenzivních hráčů je opravdu malý. Meleme to přes ofenzivu.“

Jinak vše šlo podle plánu?

„Jsem hrubě nespokojený s výkony obou krajních záložníků. Ať už jde o Šimona Šumberu anebo Honzu Hladíka. Ještě si to s nimi vyříkám. Přišli tam noví hráči, oživili to dopředu a dali góly. Směrem dozadu jsme ale byli zranitelní.“

Proč jste změnil brankáře? Místo Šustra naskočil Floder a lapil Vaculíkovi penaltu.

„Nejde o žádné výkonnostní důvody, oba jsou kvalitní gólmani. Chceme, aby byli vytížení. Proto dnes dostal šanci Jirka Floder. A podržel nás.“

Jak to vidíte dál?

„Teď jedeme do Hradce, kde to nebude vůbec snadné. Další utkání jsou stěžejní. Hodně napoví o našem postavení v tabulce.“