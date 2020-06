Seče, pere, dává góly. Správce-kapitán Jeřábek táhne Pardubice do ligy | iSport.cz

Správce stadionu a elitní střelec zároveň? I to je v českém profi fotbale možné. Záložník Jan Jeřábek (36) je symbolem nové éry Pardubic, klubu pomáhá nejen na hřišti. Pere a vydává dresy, seče trávník. „V tom je ta unikátnost. Už nám to přijde normální,“ pousmál se Vladimír Pitter, spolumajitel lídra FNL. Ten v Líšni po sedmi měsících a sedmi výhrách v řadě ztratil body po remíze 1:1 s nováčkem. Jeho gól zařídil právě kapitán a trávníkář v jednom.

Po půlhodině se po rohu zavěsil do vzduchu a v brněnské čtvrti Líšeň krásně trknul balon k tyči. Pardubický kapitán Jan Jeřábek má dlouhodobě dva platy a dvě profese. „Pořád je jedním z pěti správců stadionu. Chodí tam rád, ale v tuhle chvíli jsem mu to zakázal. Nechci, aby něco dělal,“ popsal sportovní manažer FK Vít Zavřel.

Jasnou prioritou je sportovní výkon a tažení Pardubic za snem jménem FORTUNA:LIGA. „Po koronaviru, kdy jdou zápasy rychle po sobě, jsme to trošku omezili. Ale jinak dělám všechno možné,“ nastínil záložník, jenž v klubu působí čtrnáct let. Zažil pády na dno, brutální nejistotu. Nyní je důležitou součástí vzestupu, jehož výsledkem má být postup mezi elitu. „Jak to říct? Jedeme si svůj sen,“ prohodil odchovanec Prachovic. „Nejsme nijak svázaní od vedení. Chceme si to uhrát, ale nebyla by tragédie, kdybychom nepostoupili z prvního místa,“ dodal.

Tahle sezona je pro něj přelomová. Nasázel už osm branek. „Nevím, čím to je. Byly tam nějaké penalty. Tolik gólů jsem hodně dlouho nedal. Možná nikdy,“ marně šátral v paměti. V šestatřiceti letech už nemyslí na velkou kariéru. Proto si drží i zaměstnání správce. K náplni jeho práce patří i lajnování hřiště. „Má profesionální kontrakt a hlavní pracovní poměr. Takhle to kdysi začalo a neměníme to,“ poukázal Pitter. „Když řešíme novou smlouvu, Jeřáb vždycky říká: Vylepši mi tu pracovní, ne fotbalovou. Už kouká na zadní vrátka. Ale nedělá fyzicky náročnou práci,“ poznamenal manažer Zavřel.

Remízu v Líšni hosté brali. Věděli, že soupeř kope i za sousední Zbrojovku. Kluby jsou spřízněné, ve městě je zájem, aby se slavný klub vrátil letos mezi smetánku. „Zápasy venku bývají těžké, týmy se na nás vyhecují. Kór tedy v Brně,“ líčil Jeřábek. Enormní zaujetí protivníka mu nemohlo uniknout. „Měli velké nasazení, počítali jsme s tím. Oni hrají jednoduše nahoru a tam se o to bijou,“ popsal herní styl nováčka.

Náskok Pardubic se může po výhře Zbrojovky v Hradci Králové ztenčit na čtyři body. „Necháme to na tom nahoře, jak rozhodne. Asi už to bude mezi námi dvěma, ostatní už jsou odskočení. Máme to ve svých rukou,“ reagoval s nadhledem kapitán.

Pořád to mají Východočeši báječně rozjeté, velká chvíle je blízko. „Hokej to ve městě celé válcuje. Asi některým lidem trošku kazíme plány. Kdybychom postoupili, hráli bychom v Mladé Boleslavi. Tam by asi prali dresy jejich správci,“ zasmál se Jeřábek. I tohle patří do pardubického snu…