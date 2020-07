FORTUNA národní liga | Pardubice po 51 letech krok od ligy. Teď už to nepustíme, slibuje stoper | iSport.cz

Michal Hlavatý je jedním z tahounů Pardubic v cestě za postupem do nejvyšší fotbalové soutěže • FK Pardubice

Fotbalisté Pardubic vyhráli v Chrudimi a udělali tak další krok k postupu do nejvyšší soutěže • ČTK / CTK / Vostárek Josef

Pardubice vyhrály v Třinci a udělaly důležitý krok k postupu do první ligy • ČTK

Fotbalistům Pardubic chybí k postupu do FORTUNA:LIGY poslední krok • ČTK / CTK / Vostárek Josef

Chybí málo, aby na mapě samostatné české ligy přibylo město s pořadovým číslem 27. Stačí, aby Pardubice v sobotu (17.00) na svém hřišti porazily třináctý Vyšehrad – a postup do nejvyšší soutěže jim už nikdo nevezme. „Teď už to nepustíme,“ slibuje stoper Martin Toml, který svým gólem v samém závěru rozhodl středeční dohrávku v Třinci (1:0). A zajistil tak lídrovi F:NL opět čtyřbodový náskok před druhou Zbrojovkou Brno.

Ve stínu posledního kola nadstavby FORTUNA:LIGY o titul se předevčírem hrál důležitý zápas o patro níž. Vedoucí Pardubice cestovaly kvůli dohrávce 26. kola do Třince – a byly to pořádné nervy. Defenziva domácích, v jejichž bráně debutoval teprve šestnáctiletý (!) Ondřej Mrózek, favoritovi odolávala až do 86. minuty, kdy se z dorážky prosadil Martin Toml.

„Pocit to je nádhernej, euforie,“ přiznal odchovanec pražské Sparty. „V celém zápase jsme byli lepší, soupeř víceméně jen bránil výsledek 0:0, bušili jsme do nich. Teď to musíme v sobotu potvrdit a jdeme si pro to,“ dodal pro klubovou televizi obránce, který si nejvyšší soutěž zatím zkusil pouze letmo v Mladé Boleslavi a Karviné, z každého angažmá má jeden start.

Dvě kola před koncem mají Pardubice na druhé Brno náskok čtyř bodů, což znamená jediné. Pokud v sobotu skolí Vyšehrad, už je z prvního místa nikdo nesesadí. To samé bude platit i v případě, že uhrají stejný (či jakýkoli vyšší) počet bodů jako Zbrojovka, kterou čeká vyhecovaný duel v Prostějově. Ten vede trenér Pavel Šustr, ještě na podzim kouč Brna, které ho po jedenáctém kole odvolalo, takže bude mít o motivaci jistě postaráno.

Nicméně to je v tuto chvíli vedlejší. Pardubice mají osud ve své moci a tuto výhodu hodlají náležitě využít. „Proti Vyšehradu tam necháme všichni všechno a věříme, že to dotáhneme do vítězného konce,“ slíbil Toml.

Navzdory nejisté situaci kolem sestupujících z nejvyšší soutěže je jisté, že minimálně vítěz F:NL do nejvyšší soutěže postoupí. Nestalo by se tak pouze v případě, že by se druhá liga nedohrála, což ovšem už příliš nehrozí.

S Pardubicemi přitom před sezonou nikdo příliš nepočítal, favority na postup byly jiné týmy. Vždyť nemají ani vhodný stadion a první ligu by musely hrát v Mladé Boleslavi, kde se už s předstihem na azylu domluvily. Jenže Dukla, Hradec Králové ani Jihlava svou roli neunesly, a dlouho to platilo i o Zbrojovce.

Ta se nicméně po příchodu trenéra Miloslava Machálka přece jen vzpamatovala, v posledním podzimním kole zvítězila v Pardubicích 2:1 a na jaře zahájila stíhací jízdu, když ve dvanácti zápasech ztratila jen dvakrát za remízy s Duklou (0:0) a v Hradci Králové (1:1). Jenže východočeský tým drží stejné tempo, zaváhal pouze v Líšni (1:1) a doma v derby s Hradcem Králové (0:0).

Proto jsou Pardubice jako město velmi blízko návratu do první ligy po dlouhých jedenapadesáti letech.