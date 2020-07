FORTUNA národní liga | Zbrojovka z druhého místa do baráže. Kouč Machálek: Přišel jsem pozdě | iSport.cz

Nedělali si iluze, že to dopadne jinak. Na dálku poslali postupovou gratulaci do Pardubic a začnou ladit formu na baráž. Hráči Zbrojovky mají po remíze 0:0 v Prostějově jasné druhé místo ve FNL a doufají, že závěr podivné sezony pro ně bude přece jen šťastný. „Pardubice si zaslouží respekt a ocenění, celý rok předváděly výborný fotbal,“ uznal trenér Miloslav Machálek, jenž převzal tým na začátku října po Pavlu Šustrovi a vytáhl ho jarní sérií bez porážky až těsně pod vrchol. „Nejsme hloupí. Bylo jasné, že to Pardubice doma zvládnou. O prvním místě už vůbec nebyla řeč,“ přiznal kapitán Pavel Dreksa.

Na rozjeté Východočechy prostě kousek chyběl. „Možná měli štěstí, že jsem přišel do Brna pozdě,“ poznamenal zkušený kouč Brna Miloslav Machálek. „Zvedli jsme se a klobouk dolů před našimi hráči. Na první místo to nestačilo a musíme se smířit s tím, že budeme hrát baráž. Pokud vůbec bude,“ připomněl neustálou nejistotu, která krouží kolem dohrávky sezony.

Ta se vleče, pro Zbrojovku skončí nejspíš až prvního srpna po druhém barážovém duelu. A za pár týdnů se to má rozjet nanovo. „Je to mimořádné, nic nebylo normální. Bylo to hektické, hrozně náročné. Nikdo neví, kdy se bude dohrávat, zda-li vůbec. Kdy bude nějaká přestávka…Nějaké volno být musí, i kdybychom neměli trénovat. Máme problém s doplněním mužstva, protože nevíme, jakou soutěž budeme hrát. Je to pro nás velice těžké,“ poznamenal.

Na své mužstvo je pyšný. Bodově to táhlo téměř na maximum, v některých zápasech soupeře zničilo totální ofenzivou. Jenže Pardubice také ztrácely minimálně a udržely se před Zbrojovkou. „Odvedli jsme obrovský kus práce. Nikdo neví, s jakými problémy jsme se potýkali. Karty, zranění. V optimální sestavě jsme hráli jen v Hradci Králové. Klobouk dolů před klukama, ztratili jsme šest bodů,“ zdůraznil Machálek, jemuž naposledy v Prostějově scházely opory Fousek s Přichystalem.

Znát to bylo hlavně zpočátku. „V prvním poločase byli domácí výborní. Daleko pohyblivější, odvážnější, sebevědomější. Ve druhé půli jsme se zlepšili. Uškodilo nám vyloučení. Už je to asi čtvrtá červená karta, budeme si to muset vyříkat. Asi nám nebylo dáno, abychom dali gól. Trefili jsme dvě tyčky,“ povzdechl si.

V Brně si přejí, ať se ročník dohraje dle regulí. Čili s barážovým dvojzápasem. „Srovnání s první ligou nemáme,“ připouští Machálek. „Na Maltě jsme hráli s Baníkem a s Mladou Boleslaví. Ta snesla slušné měřítko. V přípravě jsme se střetli se Sigmou a se Zlínem. Výsledek se Zlínem (0:5) neberu, pětatřicet minut bylo slušných. Proti Sigmě jsme byli horší,“ přiznal.

Jisté je, že protivník Zbrojovky vzejde z tria Příbram, Opava, Karviná. „První liga je o dva tři levely výš. Budeme to mít hodně těžké,“ uvědomoval si stoper Dreksa, bývalý bek Karviné. „Myslel jsem, že s touto bodovou šňůrou jednoznačně postoupíme, ale klobouk dolů před Pardubicemi. Patří jim velká gratulace. Někdo byl lepší než my. Musíme to přiznat a zkoncentrovat se na baráž,“ dodal.