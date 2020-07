FORTUNA národní liga | Vítkovice ve finančních problémech. Po pádu z druhé ligy míří až do divize | iSport.cz

„Vítkovický fotbal se dlouhodobě zmítá v problémech, ať už komunikačních, vztahových, ale zejména ve finančních. Dneska jsme svépomocí i za pomocí partnerů již zaplatily větší část dluhů a nadále pokračujeme v ozdravování a stabilizaci klubu,“ uvedly Vítkovice v prohlášení.

„Po důkladném zhodnocení aktuální situace, kdy hrozilo, že A-tým nebude vůbec, tak můžeme dnes s jistotou potvrdit, že náš A-tým bude a v příští sezoně bude hrát divizi F. Toto ne jednoduché rozhodnutí bylo nutné udělat i z důvodu finanční stabilizace klubu,“ stojí v prohlášení.

Cílem je postavit klub na nohy, zapracovat do A-týmu odchovance a časem se opět probojovat do druhé ligy. „To vše proto, že značka MFK Vítkovice jednoznačně patří do profesionálních soutěží. Nadále pracujeme na tom, aby stoletá značka Vítkovic měla opět ten lesk, který mít má, a hlavně, aby stála na pevných základech zdravé finanční situace a atmosféry v klubu,“ napsal klub.

Za podstatné jeho vedení považuje, aby klub podpořilo i město. „Věříme, že také Ostrava se rozhodne pro podporu klubu, jelikož bez ní se do budoucna stěží naši hráči obejdou,“ uvedli Vítkovičtí.