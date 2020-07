FORTUNA národní liga | Majitel Brna o kouči Machálkovi či rozpočtu: za postup se vzdal 10 milionů | iSport.cz

Říká, že pobyt ve druhé lize nebyl nic příjemného. Ale nevzdal to, vydržel a v pondělí společně s týmem oslavil návrat mezi elitu. „Porážky nemiluju, zatnu se. Už trošku vypadám jako Balkánec a taky tak funguju,“ pousmál se majitel Zbrojovky Václav Bartoněk.

Máte radost?

„Vytvořil se skvělý tým. To zaručuje, že dosáhnete potřebných výsledků. Situace s COVIDEM nás nakazila jakousi interní pandemií. Byla tady nezdolná chuť a vůle jít za postupem. I když se na cestě objevovalo dost krizových momentů, nikdo ze široké škály lidí nepodlehl vnitřní panice. Fungovalo to, bylo to neuvěřitelně homogenní a cíl byl dosažen. Měl tři složky.“

Které?

„Samozřejmě sportovní, ta byla dominantně určující. Ve finále se ale muselo objevit i něco z diplomacie a ekonomiky. Z krizového stavu, k němuž docházelo tak jednou týdně, jsme vždy dokázali vyjít. Objevují se názory, že jsme něco dostali zadarmo. Spousta, z mého pohledu nepovolaných, se k tomu vyjadřuje. Trošku mimo mísu.“

Jak to myslíte?

„Aby se vůbec jednalo o rozšíření soutěže na osmnáct účastníků, majitelé Dukly a Zbrojovky museli učinit závazek, že se pro příští sezonu vzdají příjmů z marketingových a televizních práv na úrovni první ligy. Zůstane nám to, co jsme měli ve druhé lize. Čili zhruba pětina. Budget je nasmlouvaný na čtyři roky a dalo spoustu práce ho v této době uhájit. Je těžké rozšířit ligu o dva týmy a těm šestnácti říct, že jim škrtnete nějaké peníze.“

Takže jste přišli o necelých deset milionů navíc, které jste mohli získat v případě postupu přes baráž...

„Z celkového rozpočtu je to asi dvanáct procent. V absolutní částce to není malé číslo. Ale když něco chcete, musíte něco obětovat a investovat. Jestliže máme pokračovat v projektu revitalizace tohoto stadionu, sami chápete, že opticko-psychologicky má lepší dopad na spoustu míst, když hrajete první ligu. V té cestě je míň překážek. Navíc by mohla být nepřátelsky napadena naše akademie, aby nebyla v Brně, ale někde jinde. Takhle jsem se při rozhodování díval já. Moc dlouho mi to netrvalo. Beru to jako výzvu. Finanční rozdíl si musíme odpracovat.“

Kolik peněz budete potřebovat na nejvyšší soutěž?

„Dva roky jsme táhli prvoligový rozpočet. V určitých momentech to bylo na škodu. Začalo se říkat, že v Brně se mají hráči dobře. Pět let se tu pracuje plus minus se sedmdesáti miliony korun na áčko a dvaceti na mládež. Pro nás se po postupu nic moc nemění, nárůstem rozpočtu se nemusíme zabývat. Musíme řešit komerční příjmy.“

V říjnu jste vyměnili trenéra. Byl nástup Miloslava Machálka místo Pavla Šustra po sportovní stránce klíčovým momentem pozdější velké jízdy?

„Známe se léta... Miloš tady dokonce mohl být ve chvíli, když přicházel Pivarník. Tehdy jsme se minuli o tři hodiny a nebylo to mou vinou. Na české poměry má hodně originální schopnost psychologického působení na hráče. Taky potřebujete trošku štěstí. Byly zápasy, kdy jsme si s Tomášem (sportovním manažerem Požárem) řekli, že s jiným trenérem bychom tu kliku neměli. Hrajete v sobotu a on volá v neděli kolem oběda, kdy máte na stole polívku, a začne řešit. Takhle spolu fungujeme. S Tomášem to má 365 dní v roce. Miloš je fachman, profík a typologicky zapadne do prostředí, kam přijde. Řekli jsme si: Jdeme do toho. A věděli jsme, že nám dá zabrat.“ (úsměv)

Musíte narychlo provést nějaké úpravy na stadionu?

„Zaplaťpánbůh, letošní rok je úžasnej. Za přírodních dešťových srážek se trávník chová regeneračně úplně jinak. Navíc ušetříte na platbách Brněnským vodárnám. (úsměv) S hrací plochou určitě problém mít nebudeme. Ale nevíme, jaká opatření nás čekají na startu.“

Může se stát, že prodáte některou z opor?

„Existuje kompatibilní trojúhelník hráč-klub-agentura. Je to nastavené tak, že v Brně hráči budou růst a může o ně být zájem. Je jedno, jestli je jejich agentem Paska nebo Kolář. Přestup každého hráče ze Zbrojovky je projekt. Jestliže nastává možnost odchodu, ti tři partneři si sednou a vytvoří se projekt. Klasickým příkladem je Ládík Krejčí, který šel do Sparty. Nechceme to táhnout přes hostovačky. Je dobré mít nějakých sedmdesát procent kmenových hráčů, kteří mají nastavený i klubismus. Vypadá to, že by to takhle mohlo fungovat i dál.“