Dukla remizovala, Chrudim se trápila proti devíti. Podruhé uspěla Líšeň

Táborsko hrálo v oslabení od 20. minuty, kdy sudí Berka za zmaření zjevné brankové příležitosti vyloučil Navrátila. Pět minut před pauzou pak rozhodčí poslal druholigového nováčka do devíti, když udělil druhou žlutou kartu Boulovi za to, že se marně dožadoval odpískání pokutového kopu. Hostující hráč podle Berky nepoužil vulgarismus a řekl: "To si děláš srandu, to je jasná penalta".

Táborsko prohrálo i druhý zápas druholigové sezony. Chrudimští se představili v novém ročníku soutěže poprvé, úvodní duel s Jihlavou kvůli výskytu koronaviru v jejich týmu nemohli odehrát.

Dukla doma proti Prostějovu začala podle očekávání náporem, ale v úvodní půlhodině zahazovala šance. Hosté se posléze zvedli a nakonec na Julisce senzačně uhráli bod. Pražané nenavázali na úvodní vítězství 3:0 ze hřiště Vyšehradu, Prostějov i podruhé v druholigové sezoně remizoval.

Do čela tabulky nečekaně poskočila Líšeň, která proti Blansku sice jako první inkasovala, ale poté čtyřmi góly stav obrátila. Brněnský celek má v úvodu sezony střeleckou formu, v prvním kole vyhrál 3:2 v Třinci.

2. kolo druhé fotbalové ligy:

Chrudim - Táborsko 1:0 (0:0)

Branka: 70. Kesner. Rozhodčí: Berka - Vitner, Poživil. ŽK: Mrázek, Rybička, Trávníček, Krištof, Vencl - Plachý, Boula. ČK: 20. Navrátil (Táborsko), 40. Boula. Diváci: omezený počet (limit 5102 osob na stadionu).

Líšeň - Blansko 4:1 (1:1)

Branky: 33. Málek z pen., 49. Silný, 54. Szotkowski, 89. Rolinek - 11. Kania. Rozhodčí: Hocek - Mojžíš, Bureš. ŽK: Matocha - Lahodný. Diváci: 500 (limit 5102 osob na stadionu).

Dukla Praha - Prostějov 0:0

Rozhodčí: Vojkovský - Dobrovolný, Leška. ŽK: Piroch, Dancák - Omale, Zapletal, Langer, Spáčil. Diváci: 483 (limit 5102 osob na stadionu).