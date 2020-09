Straka je zpět, bere poslední Třinec: Když se něco děje, je tady Franz!

Jak se váš příchod do Třince udál?

„Seběhlo se to celkem rychle. Mluvil jsem s Karlem Kulou (generální manažer klubu), po tomto rozhovoru jsme si absolutně padli do noty. Jsem rád, že jsem zase šanci dostal jít zpátky trénovat. A udělám maximum k tomu, abychom se dostali ze situace, která v Třinci momentálně je. Povídání s ním bylo hodně pozitivní, s Karlem Kulou jedeme na stejné vlně. Jsem i rád, že budu znovu trénovat, v této těžké situaci to není jednoduché. Něco se kolem mě dělo i venku, ale to je bohužel obrovská nejistota, jestli ano nebo ne. Hodně jsem přivítal možnost se zase vrátit k trénování. To je super.“

Čím vás Kula přesvědčil?

„Mně se líbila jeho otevřenost. To je základ. Nazýval věci tak, jak jsou, žádné kličky nebo mlžení. Absolutně ne. Bylo to pozitivní, výborný. Karla znám velice dobře, my spolu hráli za nároďák a byl i v Německu, má to v krvi. V tomto směru si výborně rozumíme.“

Jak to s Třince je? Tým je poslední, čtyři zápasy odehrál bez bodů, skóre má 3:12...

„Teď vám ještě nic neřeknu, tohle je strašně čerstvé, musím si i sám udělat obrázek. První trénink mě teprve čeká. Semlelo se to během několika hodin, jsem v Třinci a jsem rád. Nejdřív si musím udělat obrázek - jak mančaft, jak to probíhá a tak dále.“

Ze škatulky trenéra záchranáře tedy neutečete?

„Strašně rád pomůžu, tak to zkrátka je. Člověk musí stát pevně nohama na zemi, nedělat si nějaké vzdušné zámky. Jsem za tuhle šanci moc rád a rád pomůžu. Když se něco děje, je tady Franz. Věřím, že to všechno zmákneme.“

