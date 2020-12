Po šichtě až na druhý flek. Líšeň opět překvapuje, o hráče je zájem v lize

Vložená druholigová kola? Pro pozorovatele z elitní soutěže fajn, kromě víkendových zápasů aspoň stihnou omrknout i ty uprostřed týdne. Horší už je to pro samotné aktéry utkání z klubů, které se zrovna netopí v milionech. Například opory Líšně musely na zkrácenou ranní směnu do práce a pak spěchat na týmový sraz. „A v pátek si kluci vzali celodenní dovolenky a jedou na zápas autobusem do Ústí,“ popisuje kouč Milan Valachovič režim svých svěřenců.

Nejhezčí na tom je, že na výkonech a výsledcích tento „low-cost“ mód, ve kterém hráči pobírají základní mzdu okolo dvaceti tisíc korun, není absolutně znát. A nutno dodat, že se to děje již druhou sezonu po sobě, takže o náhodě nemůže být řeč. Připočteme-li dva pohárové duely a pět příprav proti ligistům, prohráli Brňané na podzim jen na Žižkově a v Karviné.

„Remizovali jsme v Sankt Pöltenu, porazili Baník, Zbrojovku...“ pyšně popisuje trenér. „Je to jeden z důvodů, proč s námi slavné kluby chtějí hrávat přáteláky a pak se na nás jezdí dál dívat.“ Aby se Jablonec jarního třetího kola MOL Cupu, v rámci kterého vyrazí právě na jih Moravy, pomalu bál...

V létě přitom panovaly z podzimu obavy. Na soupisce nenajdete žádná velká jména, až na krajní beky Milana Lutonského a Davida Paška nemá nikdo zkušenosti s „větším“ fotbalem.

„Když jsme jeli na první kolo do Třince, přemýšlel jsem, koho vůbec porazíme. A zjistil jsem, že asi nikoho,“ vzpomíná Valachovič se smíchem. „Máme ke každému respekt, pořád nejsme týmem, který by dlouhodobě mohl nahánět Hradec, Duklu nebo Žižkov. Jejich rozpočet je jiný.“

Jenže realita je taková, že „eskáčko“ baví a nechává dva největší favority na postup za sebou, na třetího ztrácí jen dva body. Vedení včetně zkušeného Leoše Kalvody však bude brzy řešit zimní přestupové okno. V posledních měsících udělali krok o kousek dál do prvoligové Zbrojovky Šustr, Hlavica, Hladík, Čermák a něco podobného se dá očekávat i nyní. S tím rozdílem, že všem dobře známý trenér Miloslav Machálek už není jediným zájemcem o líšeňské poctivce.

„Kluci mají hlad a obrovskou motivaci se někam prosadit, jezdí se na nás dívat zástupci Baníku, Opavy, ale i rakouské kluby. Hráči to vidí a chtějí se posouvat,“ vysvětluje Valachovič.

Například běhavý záložník Marek Matocha (23) se zalíbil Opavě, naposledy ho přímo na stadionku sledoval Radoslav Kováč s Pavlem Zavadilem, v kurzu je i Jakub Kučera (23), levák Martin Rolinek (20) či penaltový specialista Jaroslav Málek (29), se sedmi góly nejlepší střelec soutěže.

„Nebojíme se, že odejdou. Naopak, my jim to přejeme. Proto to děláme, je to postavené i na vzorech, protože oni vidí, že jejich kamarádi Hladík s Hlavicou hrají ligu. Nevidím důvod, proč by i naši další kluci za půl roku nebo za rok nemohli být o úroveň výš,“ podotýká sympaticky kouč.