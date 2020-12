Hit Vánoc, ústecká Jedle! Kouč Jarošík spoléhá na mladé: Někdy jsem na šrot

Kavkazská? Nebo kanadská? Ani jedna. Hitem letošních Vánoc je jedle ústecká. Kouč tamní Army Jiří Jarošík, přezdívaný Jedle, totiž se severočeským klubem skončil podzim na výborném třetím místě druholigové tabulky. Skvělý úspěch je o to cennější, že 21 bodů nasbíralo Ústí nad Labem s velmi mladým kádrem plným odchovanců, protože ty největší opory odešly v létě do elitní soutěže. „Baví mě to, i když někdy jsem z toho na šrot,“ směje se trenérský začátečník Jarošík.