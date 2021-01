Jarolím povede Ústí! Chce navázat na Jarošíka, má velkou důvěru

Jeden velezkušený hráč, ale teprve začínající kouč, se v druholigovém Ústí nad Labem nedávno odrazil k zahraničnímu angažmá. Jiří Jarošík opustil třetí tým FN:L a převzal úřadujícího slovinského mistra NK Celje . Nyní ústeckou Armu přebírá další bývalý reprezentant David Jarolím, který jako kouč mezi dospělými začíná. Bývalý hráč německého Bayernu či Hamburku s klubem podepsal smlouvu do roku 2024 s opcí na prodloužení.

„Důležité je, že máme společnou sportovní filozofii. V Ústí je dobře nastavena práce s mladými hráči, kteří spolu se zkušenou osou týmu tvoří ambiciózní celek, a této filozofie se určitě budeme držet,“ naznačil pro klubový web Jarolím, který by tak chtěl navázat na práci Jiřího Jarošíka.

V loňské sezoně příležitostně nastupoval v pražském přeboru za Újezd nad Lesy. V lednu navíc jako trenér převzal starší dorost Slavoje Vyšehrad. Tým vedl ještě na jaře roku 2020, než byla soutež v důsledku boje s koronavirem podobně jako mnoho dalších zastavena. Nyní se posouvá o mnoho kroků kupředu, přebírá A-mužstvo druholigového Ústí, jehož kádr je plný mladých hráčů.

Talentovaný tým navíc přebírá v dobrém čase. Ústí je v tabulce třetí, hlavním úkolem od vedení není nutně boj o postup. Tím pádem je zde prostor na systémovou práci, čemuž odpovídá i délka Jarolímova kontraktu s možností opce.

„Budeme hrát ofenzivní fotbal podložený poctivou prací v zápasech i v tréninku. Důležité bude umožnit fotbalový růst talentovaným hráčům. Mojí ambicí je samozřejmě zůstat v horních příčkách tabulky. Věřím, že spolu s týmem uspějeme. Chtěl bych tím klubu oplatit jeho důvěru, které si vážím,“ dodal odchovanec Slavie, který v kariéře odehrál i 29 zápasů v dresu národního týmu.

Vedení klubu dává před výsledky přednost tomu, aby mladému kádru předal zkušenosti, které nabral během zahraničních angažmá a v reprezentaci. „David Jarolím je bezpochyby fotbalová osobnost a je skvělé, že své zkušenosti může podobně jako jeho předchůdce Jiří Jarošík začít trenérsky zúročovat právě u nás,“ dodává k angažování Jarolíma sportovní manažer klubu Petr Heidenreich.

Narozdíl od Jarošíka, který půbil v Anglii, Španělsku, Skotsku a Rusku coby hráč neprocestoval tolik zemí a nepůsobil v tolika klubech. Jarolím v roce 1997 odešel ze Slavie za velkou výzvou do Bayernu Mnichov, kde se ale nedokázal výrazněji prosadit do prvního týmu. Nejvíce zkušeností nabral v Norimberku a předvším v Hamburku, za který během devíti let odehrál přes 250 bundesligových zápasů a dokonce zde plnil i roli kapitána. Po krátkém angažmá ve franzcouzském Evianu zakončil kariéru v dresu Mladé Boleslavi v roce 2014.

Po skončení kariéry krátce působil v roli sportovního ředitele Mladé Boleslavi, kde pod ním mužstvo trénoval jeho otec Karel Jarolím. Ten v nedávné době tým z města automobilů znovu převzal. V loňském roce se zdálo, že by společně mohli převzít Příbram, ale po schůzce Karla Jarolíma s Jaroslavem Starkou z toho nakonec sešlo. Nyní by se tak časem mohli potkat i jakožto trenérští soupeři.