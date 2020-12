Jarošík si dal k Vánocům mistra Slovinska: Celje je štika jako Plzeň

Na podzim udivoval ve druhé lize s mladým kádrem druholigového Ústí, od nového roku se však Jiří Jarošík vydá na druhou trenérskou štaci – laso dostal od slovinského mistra NK Celje, který navíc neměl problém ústeckého rodáka od Army vykoupit. „Klub patří mezi nejlepší pětku a každý rok hraje o poháry, ambice mají rozhodně obrovské. Je to taková štika. Přirovnal bych je k Plzni, když v Česku začínala éru pod Pavlem Vrbou,“ popisuje Jarošík první zahraničního angažmá v roli hlavního kouče.

Jiří Jarošík se stal trenérem NK Celje. To je trochu blesk z čistého nebe. Nemyslíte?

„Ani ne. Zahraniční angažmá jsem řešil už během podzimu. Jednalo se o nabídky z Kypru či rusky mluvících zemí. Rozhodl jsem se ale ještě vyčkat v Ústí a dojet úvodní část sezony. A když se objevilo Celje, už jsem nemohl znovu odmítnout. Navíc jim nedělalo problém z Ústí mě vykoupit. Ale odcházelo se mi těžce. Dařilo se nám a měli jsme skvělou partu. Bylo to spíš ve vlnách, kdy jsem váhal, zda ten krok opravdu udělat.“

Jak jste se do Slovinska dostal?

„Během kariéry jsem poznal spoustu lidí, agentů a stále o mně ví. Někteří mi pomáhali s hledáním angažmá ještě jako hráči a nyní pomáhají i jako trenérovi. Jak jsem řekl, dvě angažmá už jsem odmítnul, tak jsem se rozhodl to vzít. Jsem rád, že mi pomohli a nyní se pokusím jim to vrátit.“

Celje je poslední mistr slovinského ligy. Co od toho očekáváte?

„Abych pravdu řekl, slovinskou ligu moc neznám. Každý zná Maribor či Lublaň. Poslední měsíc jsem sledoval výsledky, sestavy a různé momenty kolem klubu. Slovinsko je menší stát, takže nebudu ztrácet čas cestováním. K tréninku budou ideální podmínky, a jelikož tam budu bez rodiny, tak bude dostatek času na trénování. Asi týmu zavedu třífázové tréninky. (směje se)

Jak byste popsal klub a jeho ambice?

„Vím, že v Celje je asi sedm mládežnických reprezentantů. Klub patří mezi nejlepší pětku a každý rok hraje o poháry, ambice mají rozhodně obrovské. Je to taková štika. Přirovnal bych je k Plzni, když v Česku začínala éru pod Pavlem Vrbou.“

Třeba tam napíšete podobný příběh.

„To by bylo velice pěkné. I když kluci už titul vyhráli, jen jak to občas u mladších hráčů bývá, najednou jim to nejde a stagnují. I proto skončil trenér, který tam jinak odváděl dobrou práci. Nyní jdu k týmu já a budu ho chtít znovu nastartovat a posunout je v tabulce.“

Budete muset pracovat s mladými jako v Ústí, nebo vám klub dovolí i nějaké posily?

„To se teprve bude řešit. Poslední týden jsme řešili hlavně smlouvu a odstupné v Ústí. S Celje jsem podepsal na Štědrý den na dovolené, takže jsem si to angažmá dal k Vánocům. Nyní budeme řešit kádr a rozpočet na přestupy. Velké posily ale neočekávám, budeme hrát s mladým kádrem, což mi ale vůbec nevadí. Na druhou stranu bych se chtěl vyhnout škatulce, že jsem trenér, který chce hrát jen s mladými. Tak to vůbec není. Když budou třicátníci makat, mít dobrý přístup a morálku, nemám problém je zařadit do sestavy.“

Jaké jsou vaše úkoly?

„Klub má ty nejvyšší ambice, ale na druhou stranu je půlka sezony, na titul jsou tři favorité a my ztrácíme poměrně dost bodů, takže bude složité dostat se i do pohárové Evropy. Nebudu slibovat, že vyhrajeme titul, nebo se dostaneme do pohárů, ale jdu tam s odhodláním, že se o místo v Evropě určitě porveme.“

Říkal jste, že vás Celje muselo z Ústí, které jste po podzimu dovedl na třetí místo FNL, vykoupit. Byl jste drahý?

„To bych si nechal pro sebe. Ústí mě moc pouštět nechtělo, protože se nám dařilo a jak jsem říkal, nebyl jsem stoprocentně o odchodu přesvědčený. V jednu chvíli se to však zlomilo. Celje při jednání za to vzalo, bylo vidět, že mě chtějí a nakonec mě i získali.“

Nebylo to tedy o tom, že Ústí v zimě pustí nějaké zajímavé hráče do první ligy?

„Jasně, když se daří, tak na vás lepší kluby koukají. Ale jedna věc je koukat se a druhá přinést na stůl peníze. V Ústí byl například Youba Dramé, který už nyní hraje za Zlín. A to byl pro mě třeba jeden z nejlepších hráčů, který jsem v Armě viděl a nemohl se prodat. Mladí se musí ukázat i na jaře a poté mohou pomýšlet na větší přestup. Ale souhlasím, že v kádru jsou zajímaví kluci. Ústí nastoupilo na určitou cestu, doufám, že z ní nesejde a bude v dobrých výsledcích i nadále pokračovat.“