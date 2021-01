Útěk ze Sparty, neúspěch v Plzni. Talent teď chce zachránit Vyšehrad

Pavel Hezoučký přestoupil do Vyšehradu. Na fotce se sportovním ředitelem Slavoje Pavlem Vandasem • Slavoj Vyšehrad

Má talent. Ve svém ročníku dokonce mimořádný, tvrdí mnozí. Jenže Pavel Hezoučký se po kontroverzním přestupu ze Sparty v Plzni vůbec neprosadil, za áčko neodehrál ani minutu. Přechod do profesionálního fotbalu teď dvacetiletý útočník zkusí zvládnout na Vyšehradě, v posledním týmu druhé ligy. „Vidím to jako krok dopředu,“ hlásí.

Když v létě roku 2018 odešlo ze Sparty do různých destinací naráz sedm dorostenců bez profesionální smlouvy, strhl se kolem toho slušný poprask. Zvlášť když dva z nich – Pavel Hezoučký a Šimon Gabriel – zamířili k úhlavnímu rivalovi do Plzně. „Umožnily nám to regule a práce funkcionářů v klubu, odkud k nám ti hráči přicházejí. Jeden byl volný a druhý už v tom klubu nechtěl působit,“ rýpl si navíc plzeňský boss Adolf Šádek.

Hlavní motivací všech talentovaných fotbalistů byl co nejrychlejší posun do dospělého fotbalu. Cítili, že jinde budou mít větší šanci než na Letné, která se zvolna sbírala z krachu nepovedeného projektu internacionalizace pod vedením Andrey Stramaccioniho.

V případě Hezoučkého se nicméně tento předpoklad nenaplnil.

Subtilní ofenzivní univerzál v Plzni neodehrál jedinou ligovou minutu, dokonce se nikdy nedostal do zápasové nominace. A s áčkem ani jednou nezačal přípravu – na rozdíl od jiných vrstevníků, kterým se to povedlo opakovaně.