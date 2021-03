Primátor Prostějova chce do vedení FAČR. Plán má i na ligu v azylu

Před třemi lety těsně prohrál volby o moravského místopředsedu FAČR se Zdeňkem Zlámalem. Nyní bude do stejné funkce kandidovat znova. František Jura (52), primátor Prostějova a šéf tamního fotbalového klubu, je připraven si svůj dlouhý pracovní den ještě natáhnout. „Rozhodl jsem se, že to zkusím ještě jednou,“ říká v rozhovoru pro deník Sport.

Primátor města místopředsedou fotbalové asociace? Pikantní, nevšední. Nicméně František Jura je duší pořád víc sportovec než politik. Ve své monumentální kanceláři na prostějovské radnici spřádá plány, jak důstojně zvládnout obě funkce. „Chtěl bych být aktivnější než současný místopředseda Zdeněk Zlámal,“ přiznává.

Co vás vede k tomu, že znova kandidujete?

„Tehdy jsem kandidoval poprvé, a když jsem prohrál o tři hlasy, už tenkrát jsem si říkal, že člověk se musí z porážek poučit. Dostal jsem se do povědomí klubů. Troufnu si říct, že je v Prostějově za námi spousta práce. Když ze mě vyprchalo zklamání, rozhodl jsem se, že to zkusím ještě jednou. Chtěl bych fotbalu pomoct, pracovat. Je to můj celoživotní koníček a v určité době to byla i práce. Mám spoustu plánů a nápadů. Chci být aktivní a nejezdit do Prahy jen na výkonný výbor.“

Jaké jsou vaše vize?

„Chtěl bych vrátit fotbal tam, kde byl. Kvůli různým kauzám ztratil na prestiži. Měl by se znovu stát sportem číslo jedna. Co se týká mládeže na výkonnostní úrovni, předběhla nás spousta sportů. Když nemáte kvantitu, těžko se vybírá kvalita. Základna je alfa a omega. Chtělo by to vrátit děti na venkovská hřiště, což je těžká práce. Vidíte, že okresní soutěže hrají chlapi, kteří mají přes čtyřicet let. Brzy skončí a nebude mít kdo hrát. V tomto FAČR může pomoct. Finančně i trenérsky.“

Opravdu byste měl čas vykonávat svědomitě obě vrcholové funkce?

„Na radnici je samozřejmě práce od rána do večera. Když něco dělám, snažím se to dělat pořádně. Trávím tu hodně času. Můj pracovní den je dlouhý, i teď se vracím domů v sedm, v osm večer. Ale vrcholná manažerská funkce ve fotbale je něco, co jsem vždycky chtěl dělat. Chtěl bych v ní zúročit zkušenosti za těch pětadvacet let. Když jsem to sdělil rodině, ani nechtějte vědět, co jsem si vyslechl. (úsměv) Na druhou stranu, mám její podporu. Oni vědí, co pro mě fotbal znamená. Nejsou nadšení, ale přejí mi to. Když jsem byl trenér, manželka jezdila na každý můj zápas.“

Vidíte větší šanci na vítězství než v zimě 2017?