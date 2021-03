Schváleno: nový stadion v Hradci má stavitele. Smlouva už za pár týdnů

Nový fotbalový stadion v Hradci Králové postaví za 568 milionů korun bez DPH uskupení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont. Jako vítěze tendru dnes uskupení schválili zastupitelé města. Pro schválení výsledku tendru hlasovalo 27 zastupitelů, devět se zdrželo, jeden byl nepřítomen. Vedení radnice předpokládá, že by smlouva s vítězem mohla být podepsána v polovině dubna. Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu připravuje přes 15 let. Jde o jednu z přednostních investic radnice.

Nynější tendr, který město vypsalo loni 4. září, je čtvrtý v pořadí. Původně se do tendru přihlásily čtyři subjekty, všechny splnily kvalifikační požadavky. Předběžné nabídky v únoru podaly tři subjekty. Hodnoticí komise vítěze vybrala 5. března a rada města jej poté potvrdila.

Zakázku město vypsalo metodou Design and Build, tedy Navrhni a postav. Dané byly základní požadavky města na velikost a funkce stadionu. Na projektování a stavbu bude mít vítězná firma dva roky. Náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) uvedl, že samotná stavba by měla začít nejpozději v září.

Celkové náklady na pořízení stadionu by neměly překročit 605 milionů korun bez DPH. Již loni v červenci město podepsalo smlouvu se společností Arcadis Czech Republic, která bude za 31,8 milionu korun bez DPH správcem stavby. Na samotnou stavbu tak zbývalo 573,2 milionu korun bez DPH. Sdružení Strabag, Geosan a D&D nabídlo cenu asi o pět milionů korun nižší.

Tendr u antimonopolního úřadu napadla stavební společnosti PORR. Firmě se nelíbily některé zadávací podmínky soutěže a nastavená hodnoticí kritéria. Nelíbil se jí také způsob, jakým město vypořádalo její námitky. Město tvrdilo, že postupovalo správně. Antimonopolní úřad správní řízení minulý týden zastavil poté, co firma vzala zpět svůj návrh, kterým tendr napadla. Pokud by správní řízení pokračovalo, nemohlo by město s vítězem tendru podepsat smlouvu. PORR se do tendru nepřihlásila.

Stadion, na němž bude mít zázemí druholigový klub FC Hradec Králové, by měl podle radnice splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Měl by splňovat i požadavek na multifunkční arénu. Kapacita arény by měla být 8000 diváků s možností navýšení na 9300 míst. Všechna místa by měla být zastřešená. Zachováno by mělo být i typické osvětlení stávajícího stadionu v podobě takzvaných lízátek. Na financování stavby by chtělo město získat státní dotaci.

Stavbu fotbalového stadionu chystají i sousední Pardubice. Vznikne rekonstrukcí letního fotbalového stadionu. Za 314 milionů korun bez DPH stadion postaví firma PORR, rozhodli 11. března pardubičtí zastupitelé. Současná kapacita letního stadionu je 600 diváků, po rekonstrukci bude 4600 lidí.