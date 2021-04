Pulpit o pádu Blanska: Za hráče cítím bezradnost. Chci se vrátit do první ligy

Postupně dostával Blansko z nejhoršího, záchrana F:NL začala být čím dál více reálná. Jenže tohle už je zbytečné řešit. Trenér Martin Pulpit (54) se dozvěděl, že klub kvůli ekonomickým problémům nepodá žádost o druholigovou licenci pro příští sezonu. Motivace do zbytku jara? Nulová. „Za hráče cítím zklamání a bezradnost,“ přiznává muž, který nedávno odkoučoval šestisté soutěžní utkání. „Svědčí to o mé lásce a věrnosti k tomuto krásnému, ale těžkému povolání,“ dodává pro iSport Premium. Kdo z jeho kádru má na srovnání s elitou, jaké má nabídky a do kolika let chce trénovat?

Momentálně se to v něm pere. Martin Pulpit složil zajímavý tým, ale nakonec je to k ničemu. Blansko totiž bude hrát v příštím ročníku maximálně MSFL a u toho už on nebude.

Jak to bere trenér, který přišel do klubu v zimě s jasným cílem zachránit F:NL?

„Mělo to svůj vývoj, náznaky jsem vnímal od začátku dubna. Teď to bohužel vygradovalo v oficiální zprávu. Ani si neumíte představit, co mě to stálo sil a vynaloženého úsilí, aby se Blansko dostalo aspoň do současného bodu. Šance na záchranu stále je, bohužel už jen ve sportovní rovině. Je to složité, protože hráči to vnímají tak, že se tady druhá liga příští rok hrát nebude.“

Mentální nastavení šlo asi hodně dolů, že?

„Trénovat v takové situaci není jednoduché.“

Vidíte spojitost s nulovou motivací v posledních třech prohrách? Protože jaro jste jinak začali parádně – třemi výhrami a dvěma remízami.

„V Táboře jsme v druhém poločase hráli velmi dobře, nastřelili jsme i břevno. To samé na Dukle, tu jsme úplně zmáčkli, nedostala se za půlku. Vytvářeli jsme si šance, nepropadli jsme. Ale v sobotu s Jihlavou