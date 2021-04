Žižkov tlačí kvůli stadionu čas, potřebuje licenci. Město (zatím) váhá

Žižkov ať se klidně dělí na „horní“ a „dolní“, beztak byly obě části zvyklé potkávat se dopoledne o nedělích v Seifertce na Viktorce. To v probíhající sezoně neplatí, klub navíc hraje v azylu na Proseku, ovšem prostřednictvím svého současného majitele Martina Loudy jedná s Prahou 3 o investici do stadionu, který by podle dohodnuté smlouvy hned začal rekonstruovat. Úterní jednání zastupitelstva nerozhodlo, ve čtvrtek večer se pokračuje.

Je to velká vyjednávací bitva Prahy 3 a Viktorie Žižkov, respektive jejího majitele Martina Loudy, který klub získal loni v lednu v dražbě. Jde o stadion v Seifertově ulici a táhne se minimálně od minulého léta.

Louda chce získat nemovitost do vlastnictví, tenhle krok ale zatím městská část oddaluje a řeší se hlavně prvotní investice. O tom taky bylo úterní jednání zastupitelstva v hotelu Olšanka. Jenže se během něj nepodařilo dobrat závěru.

„Není to o hlasování koalice a opozice, ale o tom, že zastupitelům velmi záleží na další budoucnosti majetku městské části. I to je důvod toho odročení, nastudovat si důkladně celý materiál, smlouvu,“ vysvětluje na dotaz Sportu starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

Klub tlačí na rychlou dohodu, aby mohl stadion začít ve výši zhruba 25 milionů korun rekonstruovat, ne z vlastního rozmaru, ale protože už horko těžko stíhá licenční řízení Fotbalové asociace. Jeden odklad už totiž Viktoria dostala, na druhý může zapomenout, proto potřebuje bleskovější rozhodnost zastupitelů, aby stadion uvedla do vyhovujícího stavu a mohla se na něj z azylu na Proseku vrátit.

„Jsme tady společně! Na nejdůležitějším zápase naší milované Viktorky. Fanoušci, hráči, vedení, zástupci mládeže, zaměstnanci klubu…“ objevilo se na twitterovém účtu Viktorie v úterý večer během jednání zastupitelstva jasné sdělení doplněné fotkou a transparentem CHCEME VIKTORKU NA ŽIŽKOVĚ.

Jenže zápas jde do prodloužení hlavně proto, aby měli zastupitelé dost času pročíst si projednávanou smlouvu a zodpovědně hlasovat pro, nebo proti. Nejlépe už dnes večer, zasedání je naplánováno na osmnáctou hodinu. „Pokud všechno bude dobře domluvené, dává to smysl pro obě strany – pro Prahu 3 i pro klub,“ dává dnešnímu jednání Ptáček šanci.

Pokud bude návrh odklepnut, přesune se záležitost směrem k vlastnickým poměrům. Tam totiž Louda míří od samého začátku a jasno by mělo být nejpozději do konce ledna příštího roku. Cena nemovitosti by přitom měla být ve výši provedeného odhadu s tím, že by ji městská část mohla ponížit o původní Loudův vklad do případné rekonstrukce.