Žižkovský stadion bez licence, návrhy smlouvy neprošly. Viktorii hrozí pád

Nepřijato. Nepřijato. Nepřijato. Celkem o třech návrzích hlasovalo ve čtvrtek večer zastupitelstvo Prahy 3. O návrzích smlouvy, která měla pomoci Viktorii Žižkov vrátit se na svůj stadion v Seifertově ulici, ovšem neprošel ani jeden z nich. Fakticky klubu hrozí, že neprojde licenčním řízením Fotbalové asociace a tím pádem spadne do třetí ligy. Záležet bude i na dalším jednání FAČR a majitele klubu Martina Loudy.

V úterý se jednání o vztahu mezi městskou částí Praha 3 a Viktorií Žižkov kvůli stadionu v Seifertově ulici rozběhlo, ale neskončilo. Pokračovalo ve čtvrtek večer. A dopadlo z pohledu klubu velmi špatně. Nebyl schválen návrh o investici s případným odkupem, ten bez odkupu i pouhá nájemní smlouva.

Je to stav, který Viktorii přímo ohrožuje na existenci. Vážně hrozí, že nezíská licenci pro druhou ligu, tím pádem spadne do třetí a není vyloučené, že svoje další působení v klubu bude zvažovat jeho majitel Martin Louda, který Viktorii získal loni v lednu v dražbě.

Ostatně právě Louda teď ještě může zvrátit situaci tím, že požádá o další výjimku Fotbalovou asociaci, případně se nakonec dohodne s městskou částí na už domluvených nabídkách o pronájmu stadionu a s rekonstrukcí i tak začne.

Úvodní rozprava čtvrtečního jednání trvala téměř dvě hodiny. Od šesti odpoledne až někam k osmé večer. Během něho vystupovali koaliční i opoziční zastupitelé, přičemž slovo si průběžně bral i předseda představenstva Viktorie Milan Richter, jednou si mikrofon vzal i člen klubového představenstva Jiří Rýva, který ve Viktorii působil i za bývalých poměrů, než oddíl převzal Louda.

Rýva otevřeně a velice kriticky vystoupil proti návrhu, který předložil mimo jiné předseda zastupitelského klubu Koalice pro Prahu 3 Alexander Bellu.

Návrh zněl na 30letý nájem za symbolickou jednu korunu, na čemž by klub uspořil zhruba 36 milionů korun s tím, že nájemce bude garantovat údržbu stadionu po celou dobu trvání smlouvy. Jinak by vztah padl a stadion se vrátil do rukou městské části.

Právě proti tomu se ohradili nejen Rýva a Richter, ale i někteří zastupitelé. Zástupci Viktorie argumentovali, že nájemné bez možnosti jednání o případném příštím odkupu stadionu nemá smysl, že kromě počátečních 25 milionů korun do nemovitosti hodlají investovat další stejně velkou sumu do podpory mládeže a zároveň se zavázat ke stavbě úplně nového stadionu. A že to má být pro hlasující dostatečný signál, že se vedení Viktorie dá věřit.

Obavu z prodeje majetku městské části totiž otevřeně projevili zejména členové Zelených a za příklad dávali chování developerů, kteří převzali pozemky například na Nákladovém nádraží.

Smluvní verze byly před hlasováním, které začalo před půl devátou večer, celkem tři. Největší šanci měl ten radní, který byl konzultován i s klubem a s nímž byla Viktoria nejvíc v kohezi. Jenže neprošel v poměru 14 pro, 3 proti, 7 se zdrželo. Pro úspěch bylo nutno alespoň osmnáct rukou nahoře, tedy většina 35členného zastupitelstva.

Podobně dopadl návrh Zelených, který vyjmul ze vztahu případný budoucí odkup, přičemž pro hlasovalo 15, proti nikdo, devět se zdrželo.

Návrh Koalice pro Prahu 3: Pro 7, proti 5, zdrželo se 12.

Všechny varianty za pár minut zmizely ze stolu. Pro klub nejhorší možný výsledek. Viktoria totiž nemůže Fotbalové asociaci předložit garanci, že okamžitě začnou práce na stadionu v Seifertově ulici, nevymíní si tím pádem další, už druhý odklad pro získání licence. Tedy pokud se její majitel nedokáže s FAČR domluvit.

To znamená, že jí fakticky hrozí pád do třetí ligy kvůli nesplnění licenčních podmínek, hráči přijdou o status profesionálních hráčů a klub pozbude i podporu mládeže od Národní sportovní agentury.

Vedení městské části ale stále řešení nevylučuje.