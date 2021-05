Kdo nahradí Frťalu v Hradci? Řeší se Koubek, Kotal i kouč béčka Sparty

Kdo nahradí Zdenka Frťalu v Hradci Králové? Ve hře jsou Václav Kotal i Miroslav Koubek • FOTO: Koláž iSport.cz

Po postupu Hradce Králové do FORTUNA:LIGY potvrdil trenér Zdenko Frťala informace portálu iSport.cz o tom, že ve východočeském klubu navzdory úspěchu z rodinných důvodů končí. „Nejsou peníze, ani lidé, kteří by změnili mé rozhodnutí. Pevně si za tím stojím, jsem přesvědčený, že dělám správnou věc,“ řekl padesátiletý kouč po vítězství nad Duklou 2:1, které znamenalo postupovou definitivu. V Hradci si užší vedení nachystalo seznam několika možných adeptů na uvolněné místo. S jedním už dokonce dalo řeč, což však nutně neznamená, že právě on je favoritem. Server iSport.cz nabízí pětici kandidátů na uvolněné místo prvoligového FC Hradec Králové.