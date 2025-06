Bouřlivá bitva o druhou ligu. Ústí nakročilo k postupu, pálil Červenkův bratr

V baráži o druhou ligu na sebe narazili dva vítězové skupin ČFL, tedy Domažlice proti suverénnímu Ústí. Ve středu od 18 hodin začalo první utkání v Domažlicích. Zápas sledovalo zhruba 1 300 diváků, tedy plná kapacita pro místa na sezení.

Na domažlickém trávníku se představilo několik bývalých prvoligových fotbalistů. V základu domácích nastoupili explzeňští Radim Řezník a Václav Procházka, za Viagem chytal exteplický Stanislav Grigar, záložník Tomáš Kučera nebo Antonín Fantiš, který hrál nejvyšší soutěž dlouhé roky ve Zlíně.

Viagem přijel jako favorit, navíc s týmem plným zkušených hráčů, s jasnou ambicí na postup do vyšší soutěže. Domažlice, vítěz skupiny A, chtěl v prvním duelu doma favoritovi situaci co nejvíc zkomplikovat.

Už ve 13. minutě otevřel skóre Pavel Moulis, dříve hráč prvoligových Teplic. Po půlhodině srovnal nejlepší střelec Domažlic Jan Zajíček (22), který prošel mládeží plzeňské Viktorie. Domácím situaci znepříjemnilo zranění Řezníka, který kvůli problémům s nohou musel odstoupit už ve 43. minutě.

„Po inkasovaném gólu jsme začali hrát, po krásné standardce vyrovnali na 1:1. Pak srovnali hru a byli důstojným soupeřem. Do druhé půle jsme vstoupili velice dobře, dvacet minut byli především u nich na půli. Škoda, že jsme nepřidali další branku,“ litoval domažlický kouč Pavel Vajgl nevyužité brankové příležitosti Kapolky za stavu 1:1, kterého vychytal zkušený Grigar. „To možná rozhodlo utkání. Diváci nás super hnali. Soupeř nás pak z jediné akce ve druhé půli potrestal, jejich branka byla trošku šťastná.“

Poslední zápas kapitána Domažlic

Ústí rozhodlo o dvoubrankové výhře v závěrečné pasáži - v 73. minutě dostal Viagem povedenou trefou do vedení Daniel Richter, na konečných 3:1 pro hosty pojistil náskok v 90. minutě Marek Červenka (32), bratr hokejového útočníka Pardubic a kapitán loňských mistrů světa z Prahy Romana Červenky.

„V Ústí budeme určitě bojovat. Mrzí nás zranění Radima Řezníka ještě před poločasem. Přišlo hodně lidí, trošku mě mrzí, že jsme je zklamali výsledkem,“ litoval Vaigl. „Doma nerad prohrávám a šel jsem do rizika, hráli jsme pak na tři vzadu. Dostali jsme ale ještě jednu branku, kluci jsou v kabině smutní. Pojedeme se do Ústí rvát,“ dodal domácí kouč.

„V prvním poločase jsme byli trošku připo***ní, pak se oklepali, vrátil nás do hry Zajdův vyrovnávací gól. Za stavu 1:1 jsme měli gólovku a vzápětí inkasovali, to byl zlomový okamžik celého utkání. Škoda, že jsme si nechali dát třetí gól, v Ústí už to bude hodně těžké, pokusíme se tam o malý zázrak. Navíc vypadl Řízek, to je další komplikace,“ poznamenal kapitán Petr Mužík (38), pro nějž jde o poslední zápasy za Domažlice, po sezoně se v klubu rozloučí s dlouhou a povedenou kariérou.

Ústí odjelo domů spokojené, do sobotní odvety (16:00, Městský stadion v Ústí) jde s dvoubrankovým náskokem. „Byla to ukázka jiného zápasu než v základní části. Šlo o vyhecovaný a urputný duel plný soubojů. Do první obdržené branky byl náš výkon v celém klání nejlepší, vyrovnávací branka soupeře nás ale ponořila do nové situace, jíž jsme zatím nepoznali, a ovládl nás strach,“ připustil ústecký kouč Svatopluk Habanec v hodnocení pro Deník.