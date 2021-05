Žižkov je na prodej. Ve fotbale končím i kvůli politikům, napsal majitel

Bouřlivé události kolem fotbalové Viktorie Žižkov mají další pokračování. Poté, co nevyšlo jednání s městskou částí Praha 3 o stadionu v Seifertově ulici a je pravděpodobné, že klub nedostane licenci na pokračování ve druhé lize , oznámil majitel Martin Louda svůj úmysl Viktorii prodat.

Žižkov hraje aktuální druholigovou sezonu v azylu na Střížkově, ale plánoval, že pro příští ročník už by se mohl podařit návrat na oblíbenou „Seifertku“. Stadion vlastní městská část a klub a jeho majitel ho chtěli odkoupit, z jednání pak vycházely i další varianty spolupráce. Žádná z nich ale nakonec neprošla - i z toho důvodu, že někteří zastupitelé se obávají vlivu developerů.

„Klub splňuje všechny podmínky udělení licence pro další sezonu. Chybí nám jen stadion. Rozhodli jsme se tedy na začátku roku, že nebudeme hned chtít prodej a společně s vedením radnice si odladili smlouvu o investici, která by zajistila licenci na rok 2021/22. Bohužel, i přes podporu části koalice, ji zastupitelstvo odmítlo,“ popisuje situaci ze svého pohledu majitel Viktorie Martin Louda na klubovém webu. Podle něj se ukázalo, že zastupitelé klubu dát šanci nechtějí.

Předložený návrh smlouvy vedením Prahy 3 prý vrací situaci o měsíce zpět a „prakticky znemožňuje získání licence pro sezonu 2021/22.“

„Za žádnou cenu nechci, aby Viktorka skončila, a proto nabízím jasné řešení. Licenci získat a klub zachránit může pouze ten, kdo má vše ve svých rukou. Tedy vlastní klub a má i svůj stadion. V současné době to může být pouze Praha 3. Nechci to nechat zajít do bodu, kdy Viktorka ztratí licenci, a já se budu s městskou částí soudit o způsobené škody,“ prohlašuje Louda.

„Proto jsem nabídl radnici klub za cenu 25 milionů, což je zlomek z částky, kterou jsem jako majitel klubu do jeho ozdravení za poslední dva roky investoval. Klub je stabilizovaný, funguje a chybí mu jen stadion. Ten Praha 3 má a může licenci sama zajistit,“ tvrdí majitel Viktorie.

„Upřímně je mi z toho všeho smutno, protože jsem za poslední dva roky ztratil víru v konstruktivní spolupráci s Prahou 3, své aktivity ve fotbale i díky zkušenosti s nimi ukončím a klub prodávám,“ uzavřel Martin Louda.