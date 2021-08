Strůjce zázraku z Drnovic: Chtěl jsem titul. Zahučel jsem neskutečné peníze

Vzpomínáte na něj? Dostal Drnovice, obec se dvěma tisícovkami obyvatel, do Poháru UEFA a na třetí místo v lize. Snil o titulu, Lize mistrů. Po odchodu hlavního mecenáše Chemapolu jeho dítě „zemřelo“. Janu Gottvaldovi (75) zbyla hora vzpomínek. V sobotu si je oživil, když se do Drnovic vrátil bitvou mezi Vyškovem a Líšní po patnácti letech profesionální fotbal. Někdejší místopředseda svazu u toho nemohl chybět. „Mohl jsem dokázat víc?,“ dumal v rozhovoru pro iSport Premium.

Ve fotbalových kruzích nosil přezdívku Fogoš. Podle termínu „hogo fogo“. Prostě chlap, co mu chutná úspěch a rád ho dává na odiv. Jan Gottvald ho v Drnovicích na přelomu tisíciletí měl. Na velikost obce naprosto unikátní. Dokud byly peníze. Jakmile došly, klub zkrachoval. Dnes našel na stadionu pro téměř sedm tisíc lidí azyl druholigový nováček z Vyškova. Místní tým hraje okresní přebor. Éra Kubíků, Kadleců i Jana Gottvalda je dávno pryč.

Přepadá vás nostalgie?

„Samozřejmě. Víte, že jezdím po fotbalech. Když někam přijedu, lidi se ke mně hlásí. Cítíte, jak vás berou, jak se k vám chovají. Z toho mám radost. Asi jsem ten fotbal nedělal tak špatně.“

Chybí vám, že už do něj nejste aktivně zapojený?

„Přiznám se, že jo. Aspoň rád vzpomínám. Někdy mám myšlenky, že bych se do toho zase zapojil.“

DRNOVICKÉ MILNÍKY 1932 rok založení 1993 postup do první ligy 2000 třetí místo v lize, účast v poháru UEFA 2002 sestup z první ligy 2004 návrat do první ligy 2005 administrativní sestup kvůli finančním problémům 2006 krach klubu 2007 občanské sdružení FKD se přihlásilo do čtvrté třídy 2017 společnost 1. FKD byla vymazána z obchodního rejstříku 2021 Vyškov hraje v Drnovicích druhou ligu

Energii v pětasedmdesáti letech zjevně máte.

„Jsem dobrý, vážné zdravotní problémy nemám. Kéž by pánbůh dal a pět nebo deset let bych tady ještě byl…Jenom trošku uhýbám pravé noze. Navykl jsem si na ni dávat pozor a někdy to vypadá jako bych kulhal. Ale je to v pořádku. Nikdy jsem nebyl ožralý. Nekouřím a donedávna jsem hrával nohejbal. Kolikrát si říkám, že bych si okamžitě troufl naskočit zpátky do fotbalu. Láká mě to.“

Klidně i mimo Drnovice?

„To si moc nedovedu představit. Měl jsem tady neskutečné srdíčko. Myslím, že jinde bych to zopakovat nemohl. Ještě v Drnovicích jsem měl dvě konkrétní nabídky z ligy. Nešel jsem.“

Nejslavnější zápasy odehrál váš klub v září 2000 v Poháru UEFA proti bundesligovému Mnichovu 1860 v čele s Thomasem Hässlerem. Doma jste remizovali 0:0, venku prohráli 0:1 gólem v závěru. Jak blízko bylo vyřazení velkého favorita?

„Zcela upřímně říkám, že to bylo vyrovnané. Překvapivě jsme hráli velice dobře i v Mnichově. Bohužel nám chyběl jeden gól. Majoroš, což by neskutečný borec, tam měl šanci. Tehdy jsem dostal za televizní práva na dvojzápas asi čtyřiadvacet milionů korun. Německo byl silný trh. Pohár UEFA byl pro mě a pro Drnovice taková Liga mistrů.“

Ligovým maximem bylo v témže roce třetí místo. Byl to strop, anebo jste pomýšlel i na titul?

„Strop to nebyl. Každý, kdo dělá fotbal, chce vyhrát titul, dosáhnout toho nejlepšího výsledku. Podivoval bych se, kdyby to tak nebylo. Když jsme hráli divizi, lidé se mě ptali, jaké mám plány dál. Řekl jsem, že samozřejmě chci hrát