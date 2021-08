Řezníček o čtyřech gólech: Pořád to ve mně je! V Teplicích jsem neměl pozici

Pánové a dámy, nejsem na odpis! Jasný vzkaz vyslal Jakub Řezníček (33) kritikům, kteří se po nepovedené sezoně v Teplicích začali množit. Rvavý útočník se vrátil do Brna za kamarádem Pavlem Zavadilem a ve 4. kole F:NL si na čtyři kousky naporcoval Jihlavu (4:0). „Nemám komu co dokazovat,“ tvrdí odchovanec Příbrami po výjimečném střeleckém koncertu.

Dorazil, aby svými trefami vrátil Zbrojovku do nejvyšší soutěže. V prvních třech kolech se nedostal do šance, ve čtvrtém už však Jakub Řezníček ve vápně explodoval. Pod triumfem 4:0 nad dalším exligistou je pouze jeho gólový podpis. „Kluci už mě začali hledat,“ raduje se. Teď se těší na nedělní prestižní derby v Líšni, jehož atmosféru bude nasávat poprvé v kariéře.

Co jste zatím zjistil o druhé lize?

„Je to těžká soutěž, soubojová. Jsem v klubu, který chce každý zápas vyhrát, aby se vrátil do ligy. Soupeři se na nás vyhecují. Myslím, že i na mě si dávají pozor. Každý se chce proti Zbrojovce ukázat a uspět. Body se nezískávají lehko. Bude to dřina, je před námi dlouhá cesta. Musí se makat. Ale když hrajeme po zemi a napadáme vysoko jako proti Jihlavě, dá se to zvládnout. Brno patří do první ligy, nebudeme si nic nalhávat. Z kluků cítím odhodlání, že chtějí jít zpátky.“

Je osvěžující, že zase nastupujete pravidelně a tým včetně trenéra na vás spoléhá?

„Já se cítím furt stejně…V Teplicích jsem neměl pod panem Kučerou poslední rok optimální pozici. Docela mě to překvapilo poté, co jsem tam předvedl první sezonu. Ale každý má svoje věci…V Brně podporu trenéra vnímám. Měl jsem chuť dokázat, že to pořád ve mně je. Někteří lidé říkají, že už na to nemám, že jsem starej a dřevák. Myslím, že hraju stejně. Nemám komu co dokazovat.“

Takže vám kritika nevadí?

„Možná mě to akorát motivuje k tomu ukázat, že góly dávat umím. Mám přes tři sta ligových startů a skoro osmdesát branek. Asi jsem je nedal jen tak.“

Jaké máte reakce na váš čtyřgólový koncert s Jihlavou?

„Přišla mi spousta zpráv, gratulací. Ale musíme pokračovat dál a potvrdit to příště. Vyšel nám jen jeden zápas. Do čeho jsem kopl, to tam padlo.“

Byly to vaše typické trefy?

„Z rohů moc gólů nedávám, takhle jsem dal v lize snad dva. Ale tyhle situace jsme cvičili. Věděli jsme, že Jihlava brání zónově a Ševa (Michal Ševčík) to dvakrát kopnul na přední tyč. Byl jsem tam a dvakrát to trefil úplně stejně. Ty další dva góly byly takové moje klasické.“

V prvních třech zápasech jste neskóroval. Potřeboval jste takovou vzpruhu?

„Nebudu lhát, asi jo. Čekal jsem na gól, měl jsem za tři kola jen jednu těžší hlavičku. Jinak jsem se k ničemu moc nedostal, akorát na mě byla penalta a připsal jsem si asistenci. Nehráli jsme zas tak dobře. První dva zápasy jsme sice vyhráli, ale bylo to s chybami. Soupeři nás mohli potrestat, zachránil nás Berky (brankář Martin Berkovec). Kdyby svoje šance proměnili, mohli jsme být bez bodu. No a v Prostějově jsme to absolutně nezvládli.“

Proti Jihlavě už to stálo za to…

„Podali jsme super výkon. Kluci mě začali hledat a já jsem to proměnil. Možná jsme si po dvou výhrách mysleli, že to půjde samo a v Prostějově se nám výkon hrubě nepovedl. Okamžitě se nám to vrátilo. Věděli jsme, že Jihlavu musíme stoprocentně zvládnout a podle toho to taky vypadalo. Přistoupili jsme k tomu od první minuty zodpovědně.“

Změnili jste herní plán?

„Zkusili jsme hrát jinak. Na Jihlavu jsme nalezli, napadali jsme její rozehrávku kolem vápna. Získali jsme hodně balonů a tím pádem jsme to neměli daleko k bráně. Nechtěli jsme jen vycházet z bloku. Je to namáhavý způsob hry, ale vyplatilo se to.“

Jak zvládá druhou ligu třiačtyřicetiletý Pavel Zavadil, k němuž máte blízko?

„Dědeček je dobrý. (úsměv) Proti Jihlavě mu škublo ve svalu. Doufám, že to bude v pořádku. Byla by pro nás citelná ztráta, kdyby musel třeba dva týdny vynechat. Po fotbalové i lidské stránce jsme si strašně sedli. Celé čtyři roky jsme byli v kontaktu. Když jsme v Brně sami bez rodin, trávíme spolu čas. Moc mě potěšilo, že se z toho saka vrátil zpátky na hřiště.“

Budete hrát tak dlouho jako on?

„To je ještě deset let…Sakra dlouhá doba. (úsměv) To jen tak někdo nedá.“

Oba jste trošku nerváci. Hádáte se?

„Občas se neshodneme, něco si řekneme. To k tomu patří. Jsme oba vůdčí typy. Ale nehádáme se. Upřímnost je důležitá. Chceme věci zlepšovat. Šel jsem do toho s tím, že chci Brno dostat zpátky do ligy. Mám smlouvu na rok s opcí. Kdyby se náhodou postup nepovedl, asi bych to zkusil další rok. Byla by hloupost někam utíkat.“

V neděli vás čeká derby v Líšni. Vnímáte prestiž, ač nejste Brňák?

„Slyším to v kabině. O tom zápase mluví kluci i trenéři. Já jsem tam nikdy nehrál, beru to trošku jinak. Ale atmosféru derby asi během týdne nasaju.“