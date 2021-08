Žádný trest pro Silného. Výjimečný případ, říká šéf disciplinárky

Kravata, do níž Jan Silný v neděli zamkl agresivního fanouška Zbrojovky, líšeňskému hráči prošla. Disciplinární komise zastavila jeho stíhání. Oba brněnské kluby však za své selhání zaplatí. „Je to zcela výjimečný případ,“ říká předseda disciplinárky Richard Baček k nedělnímu utkání Líšeň–Brno (1:2).

Ta největší věc v českém fotbale se o víkendu přihodila ve druhé lize. Líšeňský útočník Jan Silný se postavil na obranu napadeného pořadatele – a rozhodčí mu za to ukázal červenou kartu. Proto hráči hrozil postih. Disciplinární komise mu však dala pardon.

Indicie, že se tak stane, běhaly na veřejnosti vzápětí po incidentu.

„Hráče Líšně se musím lidsky zastat. Myslím, že disciplinární komise ke všemu přihlédne,“ vyjádřil se předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

„Přemýšlím nad tím, je tam i lidský aspekt,“ potvrdil nedlouho poté Richard Baček, právě předseda disciplinárky.

A ve čtvrtek odpoledne dal na očekávaný verdikt razítko. „Disciplinární komise LFA po posouzení všech dostupných videozáznamů dospěla k závěru, že hráč svým jednáním odvracel útok a bránil zdraví člena pořadatelské služby, které bylo bezprostředně ohroženo zcela nepřijatelným chováním diváka, který vnikl na hrací plochu. Hráč Silný odvrátil tento útok v mezích nutné obrany za použití ryze obranných úkonů, které neměly útočný ani mstivý či podobný charakter,“ vysvětlil Baček.

Protože jednání hráče neneslo znaky disciplinárního přečinu, dostal Jan Silný milost. „Disciplinární komise ve zcela výjimečném případě rozhodla o zastavení disciplinárního řízení a hráč může nastoupit v nejbližším soutěžním utkání,“ doplnil Baček.

Pokud by jeho disciplinárka jela přísně dle řádů, pak by na základě paragrafu o tělesném napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby hrozil Silnému zákaz činnosti až na dva měsíce nebo pokuta do výše 25 000 korun.

A kdyby dokonce došla k závěru, že se takového jednání hráč dopustil „zvlášť hrubým způsobem“, pak distanc mohl vyrůst až na šest měsíců a finanční postih do výše 50 000 korun.

To se tedy nestalo, byť hlavní rozhodčí Radek Dubravský se na hřišti striktně paragrafů držel a Silného, jenž se zastal slabšího, v 79. minutě vyloučil. „Disciplinární komise LFA nezpochybňuje rozhodnutí rozhodčího učiněné při utkání, osobní trest pro hráče v utkání byl udělen podle Pravidel fotbalu. Rozhodčí v daném okamžiku posoudil naplnění formálních znaků porušení Pravidel fotbalu a neměl čas k posouzení dalších aspektů hráčova jednání v kontextu možného spáchání disciplinárního přečinu,“ měl Richard Baček pro hlavního sudího pochopení. Přesto jeho červenou kartu, jak už víme, smazal.

Dva tresty v této kauze však přece jenom padly. A dopadly na oba zúčastněné kluby.

Domácí Líšeň zaplatí za porušení povinnosti pořádajícího klubu pokutu 150 tisíc korun, hostující Zbrojovka za nesportovní chování svých fanoušků 70 tisíc.

Za co Líšeň? „Zásadní podcenění situace a fatální pochybení pořádajícího klubu nejen v průběhu utkání, ale už v přípravě na samotný zápas. Sektor pro hostující fanoušky byl nedostatečně zabezpečen a reakce členů pořadatelské služby nebyla adekvátní stupni rizikovosti brněnského derby. Pořádající klub současně nezabránil fyzickému napadení členů pořadatelské služby,“ zní Bačkovo vysvětlení.

Karel Hladiš, předseda SK Líšeň, se nechce k trestu vyjadřovat. „Žádný komentář. Nebudu to komentovat. Bereme verdikt na vědomí.“

A za co Zbrojovka? „Trest vychází především ze skutečnosti, že vstupenky do sektoru hostů distribuoval a jejich držitele tedy určoval sám hostující klub. Fanoušci vběhnuvší na hrací plochu se kromě samotného vniknutí dopustili také násilného napadení členů pořadatelské služby. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se podařilo oba dotyčné fanoušky ztotožnit a lze očekávat, že se budou v nejbližší době zodpovídat orgánům činným v trestním řízení,“ sdělil Baček.

To je pro tuto chvíli tečka za ostudou jako Brno.