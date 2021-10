Šlágr v Brně: na béčko Sparty přes čtyři tisíce lidí, štěstí pro Zbrojovku

Zbrojovka vstoupila do druhé ligy výhrou nad Táborskem • Twitter/FCZbrojovkaBrno

Tolik lidí ještě na podzim na druhou ligu nepřišlo. Přes čtyři tisícovky diváků nalákal šlágr Zbrojovky se sparťanským béčkem. První s druhým, exligová zkušenost versus talentované mládí. „Bylo to hodně náročné. Stál proti nám výborný tým. Nejtěžší utkání, jaké jsme dosud odehráli,“ oddehl si kouč Richard Dostálek poté, co jeho soubor v závěru odolal tlaku protivníka.

Brno dává jasně najevo, že hodlá být příští rok zase prvoligové. Postup je povinnost, jediný cíl. V soutěži není klub na podobné úrovni, ať už ekonomické či hráčské. Řezníčkovi a spol. se zatím nevyhnula dvě zaváhání, porážka v Prostějově (0:2) a remíza s Varnsdorfem (2:2). Daleko víc bylo zápasů, které dokázal druholigový obr přelomit na svou stranu. Byť herně nezářil, rivaly přetlačil o gól. Takhle triumfoval v Líšni, v Táborsku, v Příbrami, doma se Žižkovem a s Opavou.

Druhá strana si pokaždé drbala hlavu: Minimálně na bod to bylo. Jenže body shrábla Zbrojovka, která zažila dva pohodové duely. Doma s Jihlavou 4:0 a venku vypráskala Ústí 6:1.

Momentálně drží čtyřzápasovou vítěznou sérii, nezastavila ji ani sparťanská juniorka. Nováček se však držel statečně, ve druhé půli sahal po vyrovnání. Po Sejkově povedené ráně levačkou ho dokonce chvíli držel, ovšem hned z protiútoku lacino inkasoval. Přichystalovu dorážku dokopl pod břevno vlastní branky dvacetiletý obránce Iva Gelašvili.

V srdci zálohy hnal mladíky dvaatřicetiletý Lukáš Vácha, něco jako mentor a hrající kouč. V sezoně naskočil teprve potřetí. „Mrzí nás to, oba góly byly dost laciné,“ povzdechl si. Na poměry druhé ligy se hrál špičkový fotbal. „Nebyli jsme horším týmem. Sparta může být hrdá na to, koho vychovává. Brno chce postoupit a my jsme tu byli ve druhém poločase lepší,“ hodnotil Vácha.

Brno, které nejpozději v zimě převezme podle informací deníku Sport agentura Sport Invest, táhnou dva kanonýři. Mazák Jakub Řezníček v pátek nepřidal osmý zásah, nicméně jeho parťák Přichystal už je na šesti trefách. „Víc si věřím na balonu. Tým hraje dobře a mně se hraje taky dobře,“ vysvětlil věcně zlepšenou produktivitu. „Sparta byla těžký soupeř. Měli jsme dát v prvním poločase víc gólů,“ dodal Přichystal.

Pravda. Zbrojovka mohla mít klid dřív, jenže Michal Ševčík trefil tyč prázdné brány a také stoper Jan Štěrba hlavičkoval po rohu do konstrukce. Megatutovku však měli hlavně hosté, a to v 8. minutě. Kozákovu dorážku Váchovy hlavičky vytáhl brankář Martin Berkovec na tyč a zaskočený útočník z bezprostřední blízkosti nesvedl doťuknout míč do sítě. Místo toho ho poslal stehnem těsně mimo. „Tlak na vítězství nám svázal nohy. Přestali jsme hrát,“ vadilo Dostálkovi.

Vítěze mrzí další zranění obránce Jakuba Šurala, jehož odnesli na nosítkách. Mimo hru se svalem je pořád i veterán Pavel Zavadil. Body však naskakují jako divé i bez něj.