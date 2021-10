Objevy z druhé ligy. Mladý stoper na radaru Slavie a Baníku. Kdo dál zaujal?

Karel Pojezný (20), stoper, Jihlava

V sezoně: 11 zápasů/1+0

Hodnota podle Transfermarktu: 3,8 milionu korun

Konstruktivní stopeři, navíc levonozí, patří obecně mezi nejvíce nedostatkové zboží nejen v českém fotbale. Jeden takový roste v Jihlavě, přičemž dalším jeho benefitem je pouhých dvacet let: Karel Pojezný. Není divu, že jej za jedničku do středu obrany považuje trenér reprezentační dvacítky Jiří Žilák a že se na něj na Vysočinu jezdí pravidelně dívat i skauti ambicióznějších klubů. A to i těch z kategorie top. Pojezného rozehrávka, inteligence, přehled i slušná úspěšnost v soubojích zaujala dokonce i Slavii, která má aktuálně na stoperské pozici obrovský problém. Nebylo by to poprvé, kdy by do Edenu zamířil ne příliš známý mládenec a pak ho tam vybrousili v diamant. Viz David Zima. Sleduje ho však i Baník, kde by mohl být Pojezný náhradou za Davida Lischku.