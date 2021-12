Druholigový podzim: šmrnc díky „S“, Brno v laufu či opavský WESTern

Jaká je situace po podzimní části druhé fotbalové ligy? • FOTO: Koláž iSport.cz Suverénní favorit, ale i mladé celky v popředí, tradiční značky dole v záchranářské bažině či osmnáctiletý střelec ze Slavie. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA má za sebou velmi zajímavý podzim, který bavil. Kdo druhou nejvyšší českou soutěž sledoval, neprohloupil. Server iSport.cz shrnul pět největších událostí první poloviny sezony.

Brno je blízko Druhé největší město republiky má nakročeno k návratu mezi elitu. S nadsázkou se dá říct, že si to Brno pojišťuje raději dvakrát – vedoucí Zbrojovkou a Líšní, která je o skóre třetí za Spartou B. Favorit soutěže ze Srbské ulice prohrál jen dvakrát (v Prostějově a na Dukle), jinak si i díky velmi zkušenému kádru drží stabilní výkonnost. Vyjímá se s desíti brankami kanonýr Jakub Řezníček, ale pochvalu zaslouží třeba i devatenáctiletý odchovanec Michal Ševčík, motor záložní řady. V něm má Zbrojovka poklad, který by se mohl v budoucnu zobchodovat jako Daniel Fila či Antonín Růsek. 17 - Rozdíl Zbrojovky mezi vstřelenými (32 – nejvíce v lize) a inkasovanými (15 – nejméně v lize) góly. Zbrojovka Brno vede druhou ligu už od deset bodů • Foto Zbrojovka Brno/Martin Tajč

Mladý vichr ze Strahova Nováček nastupující většinou s průměrným věkem sestavy kolem dvaceti let – to je rezerva Sparty. Mladíci ze Strahova oživili soutěž víc, než se čekalo. Pražané válí, přezimují hned za Zbrojovkou na druhé příčce. Jelikož béčko samozřejmě nemůže postoupit, bude zajímavé sledovat, jak to LFA vyřeší dál, pokud by šikulové z vyhlášené akademie fazonu udrželi. Derniéru v Prostějově Pražané nezvládli i kvůli hloupému Sejkově vyloučení, jinak však zaslouží obrovskou pochvalu. Třeba se někteří za odměnu dočkají zimní přípravy pod Pavlem Vrbou či hostování jinde v první lize. 3 - Martin Vitík, Adam Gabriel a Václav Sejk nastupují za repre U21. Na podzim všichni skórovali. Sejk střílí branky v druholigovém béčku. • Foto Instagram

Rošády známých jmen Čtyři změny na trenérských pozicích nabídl druholigový podzim. A pouze v Prostějově nebylo důvodem rošády odvolání. Jiří Jarošík na konci září kývl na prvoligovou nabídku Teplic, takže Hanáci museli hledat náhradu. Vybrali Daniela Šmejkala, kterého lákali už dříve. V Třinci skončil František Straka. Zkušený kouč věřil, že s posilami přijde zlepšení, ale nepřežil ani prázdniny. Nahradil jej Martin Zbončák. V Příbrami vystřídal Jozefa Valachoviče bývalý hráč Tomáš Zápotočný a Žižkov upřednostnil Martina Pulpita před Davidem Oulehlou. Stále je však poslední. 4 - Čtveřice trenérů skončila: František Straka, Jiří Jarošík, Jozef Valachovič a David Oulehla. Martin Pulpit a originální oznámení Viktorie Žižkov, nový trenér převzal vojvůdský palcát • Foto FK Viktoria Žižkov

Přes Vlašim do ligy? Vlašimští srdcaři jsou hákliví na to, když je označíte za farmu Slavie. Či dokonce za B či C-tým. Pravdou však je, že z Vršovic se do šedesát kilometrů vzdáleného města přesunul nejen realizační tým v čele s hlavním koučem Martinem Hyským, ale i řada mladých talentů. Vše výborně koordinuje Přemysl Kovář. A funguje to. Čtvrté místo a atraktivní ofenzivní fotbal je důkazem. Opory si navíc řekly o prvoligové angažmá, ať už doma v Edenu, či jinde. Denis Alijagič, Filip Prebsl, Denis Višinský, Tomáš Rigo, Jakub Křišťan, Michal Hošek, Filip Blecha... Zajímavé zboží. 11 - Nejlepším střelcem soutěže je jedenáctigólový Denis Alijagič, osmnáctiletý host ze Slavie. Denis Alijagič bude reprezentovat Česko • Foto Pavel Mazáč (Sport)