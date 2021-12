Jiráček po 14 letech ve druhé lize: Hrát tu bez ambicí by se mi už nechtělo

Z Kudlova, kde se Petr Jiráček s rodinou usadil, to má na Hanou hodinku autem. Za pohodu a vrácenou radost z fotbalu, kterou v Prostějově našel, letní rozhodnutí každopádně stálo.

S podzimem musíte být spokojen.

„Vzhledem ke spoustě změn, které tady proběhly před sezonou v hráčském kádru i v průběhu podzimu, kdy nám odešel trenér, jsem. Ze začátku jsme si na sebe museli trochu zvykat, ale konec už měl parametry toho, jak bychom se chtěli prezentovat. Jsme rádi, že se v tabulce držíme nahoře a že jsme pořád na dostřel první trojky. O motivaci do jara máme postaráno.“

Takže pokukujete po baráži, na kterou ztrácíte dva body…

„Nechci na nás plést nějaký bič a zbytečně dostávat mančaft pod tlak. Ale rozehrané to máme slušně, byla by škoda toho nevyužít. Byli bychom hlupáci, kdybychom se o to nepokusili. Věřím, že přes zimu dobře potrénujeme a mužstvům nad námi ještě zavaříme. Prostějov by mohl být takovým černým koněm soutěže.“

Museli jste si dlouho zvykat po zářijovém odchodu kouče Jiřího Jarošíka do Teplic na Daniela Šmejkala?

„Kdybychom měli mladší mančaft, asi by to bylo náročnější. Ale tím, že je tady řada zkušených kluků, kteří už mají něco za sebou, tak to bylo v pohodě. Celou kariéru říkám, že fotbal je pořád stejný, akorát každý trenér má svoje detaily a představy. Celkem nám to sedlo, až na některé výjimky jsme hráli solidně.“

Zníte šťastně, zase jste našel v Prostějově radost z fotbalu?

„Asi to na mě sám vidíte. (usmívá se) Jsem tady opravdu spokojený, fotbal mě zase baví, mám z něj radost. Je to kousek domů, nic mi nechybí. Sešla se tady dobrá parta a hrajeme nahoře, což byl můj vnitřní cíl. Upřímně přiznávám, že plácat se na spodku druhé ligy nebo hrát střed tabulky bez ambicí by se mi nechtělo. Doufám, že se ještě zlepšíme a budeme atakovat horní příčky.“

Druhou ligu hrajete po nějakých čtrnácti letech. Jaká je?

„Je to tak, zrovna nedávno jsem se koukal, že je to už taková doba, co jsem byl v Sokolově. Druhá liga je důraznější než dřív, ale možná mi to tehdy ve dvaceti letech jenom nepřišlo. Teď takhle mladí kluci hrají se mnou nebo proti mně, je na nich vidět, že mají drajv. Srážení a bojovnost jim vůbec nevadí, já už na to moc nejsem… (usmívá se) To je jediný rozdíl. Jinak je to kvalitní soutěž.“

Někteří šikovní spoluhráči ji možná už přerostli a zamíří výš, ne?

„Souhlasím, to už je úděl menších druholigových klubů. Je třeba brát v potaz finanční hledisko i sportovní ambici hráče, proto se kádr točí. Nicméně i kdyby k tomu opravdu došlo, věřím, že by přišly kvalitní náhrady, které zapadnou a pomohou držet vysokou laťku.“

Mně osobně se líbí třeba Mucha, Kopřiva nebo Kušej. Vyzdvihnete vy někoho konkrétně?

„Já nemůžu takhle veřejně chválit jako vy, protože oni by pak zpychli a netrénovali tolik. (směje se) Trochu to samozřejmě zlehčuju, ale nerad bych to říkal do novin. Když tak je pochválím mezi čtyřma očima.“

Zbrojovka vede o deset bodů, tam už je asi hotovo, že?

„Oni asi měli tenhle cíl už před sezonou. A potvrzují kvalitu. Některé zápasy sice zvládali spíše bojovností než fotbalovostí, ale to k tomu patří. Za mě jde o velký klub, který patří do ligy. Postup jim přeju.“

A co říkáte na výkony Zlína?

„Pořád ho sleduju. Trošku se trápí, asi nejsou v těch vodách, ve kterých by chtěli být. Je to tam takové zakleté, protože si myslím, že mančaft mají dobrý. Asi je zakopaný pes někde jinde…“