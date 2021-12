TOP talenty béčka Sparty: kdo může jít výš? „Hajzlík“ i úkaz v brance

Kdo patří mezi opory sparťanského béčka? • FOTO: Koláž iSport.cz Týmovost. To byla základní mantra sparťanského béčka během úspěšného podzimního tažení druhou ligou. I přesto z funkčního komanda strahovských mladíků vystoupily některé individuality. Ať už pro svou produktivitu, kreativní dovednosti či nadstandardní fyzický fond. Podívejte se, kdo z talentů v první polovině sezony zaujal a hlasitě si říká o šanci v prvním týmu Pavla Vrby.

Matěj Ryneš křídlo, 20 let

Bilance v sezoně (pouze II. liga)

Zápasy: 14

Góly: 3

Asistence: 4 Očima M. Horňáka:

„Mám rád hráče, kteří jsou trochu problematičtí, takoví hajzlíci. Pro trenéra to může být těžko uchopitelné, ale oni jsou velice talentovaní. To je přesně Matějův případ. Měl velké nedostatky v disciplíně, těžko snáší, když mu někdo na hřišti ublíží. A on přitom cítí, že má pravdu. S křivdou se těžko smiřuje. Ale dostává facky, což ho posouvá dopředu. Soupeři jsou na něj připravení, chtějí ho vyprovokovat. Jednou bude osobnost ligy, má obrovské předpoklady. Úžasná levá noha, výborná střela, klid na míči. Nesplaší se, když na něj vystoupí dva protihráči. Má trochu problémy s bráněním, ale to se dá naučit. Jeho koncovka je mimořádná. Ve druhé lize ho už dlouho neuvidíme.“ Matěj Ryneš nastoupil jako střídající hráč za Spartu v pohárovém utkání proti Teplicím • Foto Michal Beránek/ Sport

Václav Sejk útočník, 19 let

Bilance v sezoně (pouze II. liga)

Zápasy: 15

Góly: 4

Asistence: 3 Očima M. Horňáka:

„Má výbornou orientaci v šestnáctce, kvalitní zakončení. Umí si v soubojích pomoct tělem, nalepí se na obránce a těží z toho. Stejně jako Ryneš trochu bojuje se sebekontrolou a psychickou nevyrovnaností. Myslím si ale, že je to typologicky velice zajímavý hráč. Chceme ho víc tlačit do koncovky, často si odskakuje dolů, aby pomohl záložníkům ve výstavbě hry. Soupeři už si ho víc všímají, nabírají si ho osobně. Ale on si s tím poradí, protože to je rozený střelec. Dřímá v něm obrovský potenciál. Sejk střílí branky v druholigovém béčku. • Foto Instagram

František Kotek brankář, 22 let

Bilance v sezoně (pouze II. liga)

Zápasy: 11

Inkasované góly: 13

Čistá konta: 5 Očima M. Horňáka:

„Fanda je pro mě úkaz. Musím se přiznat, že když přišel k nám do juniorky, říkal jsem si: Do pytle, co s ním budeme dělat? Postavička jako dorostenčík… Ale on udělal za dva roky obrovský progres. Je to pro mě jeden z nejlepších brankářů ve hře nohou, i mezi ligovými gólmany. A ne pouze tím, že má nákop a přesnou přihrávku, ale taky hru obrovsky cítí. Když ho na tréninku postavím do středu zálohy, nevidíte rozdíl… Je to obrovský talent, zlepšil se i v technice chytání. Je to pro mě hotový gólman.“ Brankář Sparty František Kotek odchytal druhý poločas přípravného utkání s SV Spittal • Foto Twitter/ACSparta_CZ

Martin Suchomel obránce, 19 let

Bilance v sezoně (pouze II. liga)

Zápasy: 11

Góly: 1

Asistence: 0 Očima M. Horňáka:

„Velmi poctivý hráč a charakterově dobrý kluk. Má velké předpoklady. Hraje krajního beka přes nohu, ta levá ho možná v některých věcech omezuje, ale nepoznali byste na něm, jestli je pravák nebo levák. Svým béčkem centruje možná lépe než áčkem. On si k tomu ale nedošel jen tak, je za tím velká práce. Levého obránce začal hrát v dorostu, od té doby na sobě pracuje a dnes má obě nohy výborné. V některých zápasech jsme měli problémy s tím, že ještě nedokáže vyhodnotit míru rizika a poziční hru. Ale to je o zkušenostech, Martin si k tomu musí dojít pomocí těžkých zápasů.“ Martin Suchomel patří k oporám sparťanského béčka • Foto Pavel Mazáč / Sport