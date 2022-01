Viktorka zůstane na Žižkově. Sestup si nepřipouštíme, říká majitel

Neděle v 10.15 budou na stadionu v Seifertově ulici dalších třicet let spojeny s Viktorií Žižkov. Zastupitelstvo městské části Prahy 3, které stadion patří, odsouhlasilo dlouhodobý pronájem za symbolickou částku a zároveň se zavázalo k potřebným investicím ve výši 25 milionů korun. Klub bude mít navíc právo přednostního odkupu. „Nezastíráme, že je to podpora pro fotbal,“ dal jasně najevo postoj starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

Doba nejistoty ohledně vlastního domova pominula. Viktoria Žižkov má po letech dohadů jistotu, že bude pokračovat na své tradiční adrese. „Smlouva dává Viktorce klid, získali jsme jistotu domova a tolik potřebné zázemí. Za to bych rád všem, kteří hlasovali pro, upřímně poděkoval,“ vyjádřil svou vděčnost spolumajitel Viktorie Žižkov Milan Richter, který společně s Jiřím Rývou odkoupil klub od podnikatele Martina Loudy.

Developer, jenž Viktorii Žižkov získal před dvěma lety a vyvedl ji z dluhů, se s radnicí městské části Prahy 3 přes rok a půl snažil domluvit na odkoupení stadionu. Po řadě neúspěšných pokusů Louda z klubu v létě loňského roku odešel.

Po změně ve vedení Viktorie Žižkov dokázaly obě strany najít vzájemně výhodné řešení.

Vlastníkem stadionu nadále zůstane městská část Praha 3, která se zavázala k investicím do tribun a zázemí v hodnotě 25 milionů korun. „Pokud se podmínky udělování licence nebudou zásadně měnit, měl by stadion po této investici vyhovovat podmínkám FORTUNA:LIGY,“ uvedl k úpravám stadionu Richter.

Radnice zároveň klubu pronajme stadion na třicet let za symbolickou jednu korunu ročně a Viktoria Žižkov bude mít na stadion i předkupní právo.

„Podmínky jsou netržní a nájem nekomerční, ale jinak by klub šel opravdu, s prominutím, do háje. S plnou odpovědností říkám, že to nechci dopustit,“ uvedl starosta Prahy 3 Jiří Ptáček, jehož mandát vyprší letos v říjnu, kdy proběhnou komunální volby.

„Viktorce“ plyne ze smlouvy povinnost zajišťovat údržbu stadionu na vlastní náklady a podávat odpovídající sportovní výsledky. „Kdyby klub spadl z ČFL, tak by smlouva byla ukončena, ale to si nikdo nepřipouští. Stejně jako pád z FNL,“ mluví odhodlaně většinový vlastník aktuálně posledního celku druhé nejvyšší soutěže Milan Richter.

Jarní cestu za záchranou začnou svěřenci Martina Pulpita 5. března na půdě Příbrami.