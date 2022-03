Prostějov hledal útočníka. A (ne)našel, víc než desítka námluv nevyšla

Do Teplic prodal nejlepšího střelce Filipa Žáka a hledal náhradu, aby naplnil ambice šéfa Františka Jury. To znamená skončit nejhůře do pátého místa, ideálně si však vyzkoušet baráž. A v budoucnu postoupit mezi elitu.

„A stojí před námi ještě jeden úkol: postavit stadion. Ne administrativní budovy, jen tribuny. Tím se můžeme dostat na cenu, která bude pro město i veřejnost akceptovatelná. Na zelené louce vás to vyjde na 400 milionů, možná víc. Podívejte se na Hradec nebo Pardubice. My bychom se dostali na nějakých 160 milionů, snad vyjde dotace u Národní sportovní agentury,“ doufá předseda Jura.

Zpátky k vytipovaným forvardům. Na seznamu byli: Filip Vecheta (Slovácko), Marek Červenka (Vlašim/Dukla), Michael Ugwu (Bohemians), Daniel Smékal (Baník), Antonín Svoboda (Karviná), Jakub Yunis, Jan Fiala, Matěj Hadaš (Olomouc), Vojtěch Stránský (Mladá Boleslav)... „Kolikrát to vypadalo nadějně, ale spousta klubů i přes velmi dobré vztahy nakonec raději upřednostnila širší kádr,“ popisuje sportovní ředitel Ladislav Dudík a na mysli má například sousední Sigmu, která chce s béčkem za každou cenu postoupit z MSFL o patro výš.

Hanáci měli zájem také o produktivní křídla, stáli o Petra Jaroně (Baník), Jakuba Matouška, Jáchyma Šípa, Filipa Uriču (Olomouc) či Vukadina Vukadinoviče (Zlín). Rovněž neuspěli. Sympatické je, že si 1. SK nestěžuje.

„Máme sedmnáct frajerů, které jsme chtěli. A já jsem taky připraven. Když to přijde, tak to přijde a půjdu na věc,“ vtipkuje asistent trenéra Michal Šmarda s tím, že by zaskočil i v 51 letech. I hlavní kouč Daniel Šmejkal, jenž v průběhu podzimu vystřídal Jiřího Jarošíka, bere situaci s nadhledem. „Z Mladé Boleslavi se vrátil David Píchal, takže to je za Žáka kus za kus,“ připomíná, že dorazil zpět po zkušenosti v lize aspoň známý prostějovský odchovanec.

Klasickou „devítku“ však Šmejkal v mužstvu nemá. Zaskočit budou kromě Píchala provizorně muset záložníci: Robert Bartolomeu, Jakub Vichta, Vasil Kušej či Jan Koudelka. Zatímco Vít Nemrava může v bráně Filipa Muchu, jenž stejně jako Žák zamířil do Teplic, adekvátně nahradit, na hrotu může mít „eskáčko“ problém. Zvlášť když bude muset dobývat hluboký obranný blok.

Aby toho nebylo málo, na poslední chvíli ztroskotal i příchod Dominika Kříže z Plzně. „Dali nám ho do přípravy, všechno odtrénoval, pracovali jsme s ním, ale pak se zjistí, že by se jednalo o jeho třetí přestup, takže tady nemůže být? To přece nemáme zjišťovat my. Byl to pro mě šok. Škoda, je to slušný hráč s perspektivou, pomohl by nám,“ lituje boss.

„Opravdu šikovný klučina, leváček, univerzál. Bohužel si někdo nevšiml, že z Vyšehradu přestoupil v červenci do Plzně. Paní Hadrbolcová ze svazu volala, že to nejde. Zkoušeli jsme přes právní oddělení nějakou kličku, ale byl by to čtvrtý pohyb. Nejde to. Nemůže se vrátit ani do Seredi, odkud ho stahovali,“ doplňuje Juru zklamaně Dudík. Viktoria se Sportu nevyjádřila.