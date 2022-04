Mladí slávisté ve Vyškově? Cestičku jim nikdo umetat nebude, říká Trousil

Do Drnovic se vrátil profesionální • Michal Koštuřík (Sport)

Do Drnovic se vrátil profesionální • Michal Koštuřík (Sport)

Do mezinárodního týmu Vyškova přibyli i mladí slávisté, jedním z nich je brankář Antonín Kinský • Facebook MFK Vyškov

České Budějovice, Táborsko, Vlašim a už také Vyškov? Slávistická chapadla se nově rozrůstají i na Moravu. „Máme zahraničního majitele, vedení se s managementem Slavie zná, tak navázalo spolupráci,“ popisuje trenér druholigového Vyškova Jan Trousil, jemuž z Edenu v zimě dorazili do kádru dva mládežničtí reprezentanti. Tlačenku však u správně náročného kouče nečekejte.

Není to tak, že by Vyškov najednou uhnul z koncepce, kterou majitel Kingsley Pungong nastavil tak, že se v něm ohrávají a přeprodávají cizinci. V úterý v Prostějově (2:2) nastoupil Ackroyd patřící anglickému Barnsley, Kanamikana z Burundi, Súdanec Lual skóroval.

A mezi nimi dva devatenáctiletí slávisté: brankář Antonín Kinský a stoper František Matys.

„Tonda je v reprezentační devatenáctce, Fanda ve dvacítce. Mají budoucnost před sebou, ale talent musí prokazovat v každém zápase. Nikdo jim nebude umetat cestičku jen proto, že jsou v nároďáku nebo že patří Slavii. Nemají místo jisté, musí si pozici obhajovat,“ říká rázně kouč Jan Trousil.

Jde o netradiční, ale logický krok. ČFL je již pro oba malá a na „farmě“ ve Vlašimi je plno. Mít spřátelený celek i na Moravě může být pro úřadujícího mistra do budoucna jackpot. Po zrekonstruované „déjedničce“ cesta trvá jen něco přes dvě hodiny a retro v Drnovicích taky láká.

S nezkušenou sestavou, jejíž hráč mívá v průměru pouze okolo 23 let a „kazí“ ji jen stále velmi prospěšný kapitán Michal Klesa (38), má ovšem Trousil občas problémy. Ukočírovat nerozvážná rozhodnutí zelenáčů přímo na hřišti, kde je navíc často slyšet angličtina, není nic jednoduchého.

„Beru, že se kluci s profesionálním fotbalem teprve seznamují, ale... Tonda je velký talent, v Prostějově nás podržel při penaltě, celkově působil dobře, nicméně pak dvakrát zbytečně opustil bránu a stálo nás to dva góly a výhru. Bohužel si zatím vybírá slabší chvilky,“ zmiňuje trenér branky hlavou. „Souvisí to ale i s prací obrany, při standardkách se nechováme dobře,“ dodává.

A že se sporných přímáků a rohů na Hané i kvůli zvláštním verdiktům sudího Ondřeje Cieslara kopalo opravdu hodně...

Ale i to je pro teenagery škola. Už nehrají s vrstevníky pro legraci, ale s multikulturními spoluhráči o body, prémie, sestupy a postupy. Tlak oproti dorostu či třetí lize je ve F:NL neporovnatelný.

A pokud jednou mají patřit do Trpišovského mančaftu, je třeba odolnost. Proto jezdí Kinského kontrolovat i otec-bývalý reprezentant, legendární Luděk Mikloško i delegace z Vršovic.

„Kluci si tímto procesem a prožitou negativní zkušeností samozřejmě musejí projít, ale nesmí to trvat moc dlouho, protože hrajeme o co nejrychlejší záchranu. Druhá liga chyby neodpouští. Soutěž pokračuje v obrovském tempu i s vloženými koly, takže budeme muset kádr asi více točit, abychom to zvládali,“ má jasno Trousil, jenž v současnosti studuje nejvyšší licenci UEFA PRO.

Mimochodem, Kinský není jediným gólmanem Slavie, jenž sbírá zkušenosti jinde. Jan Stejskal (25) hostuje v Olomouci, Jakub Markovič (20) v Pardubicích a Matyáš Vágner (19) ve Vlašimi.

Zajímavé bude sledovat, jak o víkendu dopadne Markovič, který v posledních třech ligových utkáních za „Teslu“ předvedl výborné výkony. V neděli večer (19.00) totiž hrají Pardubice právě v Edenu. A podle informací iSport.cz zkouší patnáctý celek F:L přemluvit čtvrtfinalistu KL, aby oproti původní dohodě o hostování mohl Markovič ve vzájemném duelu chytat. Je to na Slavii...

