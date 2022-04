Zbrojovce chybí bod. Určitě je třeba posílit, ví Řezníček. Bude pokračovat?

Už jen jediný bod a Zbrojovka bude tutově staronovým účastníkem FORTUNA:LIGY. Oslavy můžou proběhnout už ve středu po domácím utkání s Třincem. Útočník Jakub Řezníček (33) nepochybuje, že se svými spoluhráči ten poslední krůček udělá. „Ještě tam nejsme. Až to přijde, tak to přijde. Ale ve středu to chceme potvrdit a uhrát si to sami,“ ujistil nejlepší střelec druhé ligy. V sezoně už nasázel patnáct branek, tu dosud poslední v Drnovicích nad Vyškovem.

Čím jste se dostali do tak luxusní pozice, v níž máte na prvním místě pět kol před koncem čtrnáctibodový náskok?

„Týmově jsme zvládli i zápasy, ve kterých se nám tolik nedařilo. Dávali jsme góly ke konci. Samozřejmě že ztráceli i soupeři. Máme dobrý tým, který se semknul. Někdy se dařilo, jindy ne. Ale body jsme sbírali. Zbrojovka má hodně fanoušků, kteří chtějí vyhrávat tak jako my. To je normální věc. Když se budou chtít mladí posouvat do větších týmů, tam bude ještě větší tlak.“

Co musí udělat klub, aby hrál v lize důstojnou roli?

„To není otázka na mě. Jsme dobrý tým, ale určitě bude chtít posílit.“

V sobotu jste vydřeli výhru ve Vyškově. Nebylo to lehké, co?

„První půle byla z naší strany nervóznější. Pomohla nám branka. Tráva byla hrozně vysoká, moc to po ní nejezdilo. Vyškov dobře vychytával naše přihrávky, byl na nás připravený. Věděli jsme, že bude hrát na brejky. Asi čtyři přihrávky středem nám vypíchl a šel do rychlého protiútoku. To se nesmí stávat. Kór když jsme si to říkali. Ale pořád jsme věřili, že zápas zlomíme. Naštěstí to vyšlo.“

Do Drnovic dorazilo přes tři tisíce diváků. Užil jste si to?

„Byl to svátek. Přišlo hodně lidí, zápas byl pěknej. Drnovice jsou kousek. Jenom dobře, že za námi fanoušci přijeli. Já jsem tady předtím hrál akorát s dorostem. Tak před dvaceti lety. Moc si to nepamatuju, ale možná to bylo novější.“ (smích)

Bývalý brněnský trenér Pavel Šustr s úsměvem prohlásil, že jste zajímavý útočník, ale mohl byste trošku zhubnout. Co vy na to?

„Možné to je. Už nejsem nejmladší. Vím, že to myslel spíš jako srandu. Ale určitě nejsem vyrýsovaný.“ (úsměv)

Jste domluvení s vedením, že pokračujete v Brně?

„Věřím, že snad jo. Myslím, že to dopadne tak, jak má.“