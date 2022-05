Trenér Šustr se po roce vrací do Prostějova, od léta nahradí Šmejkala

Na únorové tiskové konferenci před začátkem jarní části F:NL předseda prostějovského klubu František Jura pronesl: „Kvalitou máme prvoligový realizační tým, doufám, že i pro něj je zajímavá vize, že bychom v blízké budoucnosti rádi hráli elitní soutěž na zrekonstruovaném stadionu.“

Nic nenasvědčovalo tomu, že 1. SK čeká špatná druhá polovina ročníku. Nepodařilo se nicméně nahradit brankáře Filipa Muchu a útočníka Filipa Žáka, klíčovou dvojici, která přestoupila do Teplic.

A když přišly čtyři porážky v úvodu jara, bylo jasné, že sen o baráži se opět minimálně o další sezonu posouvá. Z dvanácti utkání uhrál Prostějov pouhých osm bodů, což je třetí nejmenší počet. Nemít nahráno z podzimu, zachraňuje se.

Ve středu sice ještě čeká celek ze čtyřicetitisícového města domácí duel s Varnsdorfem a v sobotu derniéra v Příbrami, ale podle informací iSport.cz je jasno o tom, že kouče Daniela Šmejkala, jenž mančaft převzal loni v září náhle po odchodu Jiřího Jarošíka, nahradí Pavel Šustr.

„Nezlobte se, nerad bych se k této záležitosti nyní vyjadřoval. Máme před sebou dva zápasy, soustředíme se na závěr ročníku,“ omluvil se zdvořile sportovní ředitel Ladislav Dudík.

Trenér na dotaz redakce zatím neodpověděl.

Šustr v Prostějově působil už od prosince 2019 do června 2021 a zanechal velmi dobrou stopu. Výsledky, výkony i zlepšováním hráčů, kteří si jeho náročné metody a přístup pochvalovali.

Před touto sezonou zamířil do Senice, ale slovenské angažmá kvůli obrovské zadluženosti klubu nedopadlo dobře. Sedmačtyřicetiletému svérázovi logicky nezbylo nic jiného než dát výpověď.

„Řešíme to přes kancelář paní Haindlové. Když klub do patnácti dnů neuhradil pohledávky, podali jsme výpověď. Teď to půjde přes slovenský svaz na FIFA. Pokud klub nepadne do insolvence nebo konkurzu, pořád je reálná šance se k těm penězům dostat. Ale je to ve hvězdách,“ vyprávěl v dubnovém rozhovoru pro deník Sport a iSport Premium.

Šustr nedávno jednal i v Karviné, na radaru ho měla rovněž Dukla. Nakonec se však vrací do známého prostředí. Otázkou je, zda s ním půjde na Hanou také asistent Petr Maléř (58). Mluví se totiž o tom, že by bývalý obránce Brna mohl rozšířit štáb Milana Valachoviče v Líšni.