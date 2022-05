Sigma B je ve druhé lize, tleskal i Zima. Hubník? Nevypadá to, řekl kouč

Béčko Sigmy slaví postup do druhé ligy • Michal Kvasnica

Po šesti letech se olomoucké béčko vrací do druhé ligy, doplní tam Spartu. Rozhodla o tom středeční výhra 2:1 nad Rosicemi, které tleskal i reprezentační stoper David Zima. Sigmě tak vyšel jeden z předsezonních cílů, kterému se na jaře občas podřizovala i skladba kádru a sestavy áčka. Jak už iSport.cz avizoval dříve: Roman Hubník mladíkům ve F:NL pravděpodobně nepomůže. Blíží se oficiální konec bohaté profesionální kariéry, což naznačil i postupující trenér Augustin Chromý.

V sezoně 2015/16 sice Václav Jemelka s Lukášem Kalvachem a spol. dotáhli tým k záchraně (o bod před Vyšehradem), ale vinou sestupu A-týmu se museli pakovat o patro níž.

V MSFL vydrželi mladíci do středy.

Po výhře 2:1 nad Rosicemi, kterou sledoval i reprezentant David Zima, je Sigma B zpět. A znovu je u toho trenér Augustin Chromý. Jeho hoši mají před druhou Kroměříží čtrnáctibodový náskok, což jim už nyní stačí k jistotě postupu.

„Mám obrovskou radost, kluci si to zasloužili. A věřil jsem jim, protože jsme zvládli vyhrát už i dorosteneckou či juniorskou ligu. Poděkovat musím nejen jim, ale úplně všem v klubu. Klobouk dolů! Druhá liga bude úplně o něčem jiném, ale hráči mohou výkonnostně růst,“ řekl kouč.

Ještě v březnu přitom Kroměříž naháněla strach, na Andrově stadionu byla kvůli vzdalujícímu se postupovému cílu nervozita. Někdy spíš až panika, dokonce občas dusná atmosféra.

Jenže v dubnu začala Slavia ztrácet, prohrála i vzájemný duel v Olomouci a vše se otočilo. Nutno dodat, že výrazně pomohl i přístup posil z kádru Václava Jílka, ti kvalitu a zkušenost nabalili na zdravé jádro. Když to profíci naplno rozjeli, objektivně neměli konkurenci.

Za jasného tahouna lze označit sedmnáctigólového záložníka Štěpána Langera, produktivní ale byli i jiní. Třeba Jáchym Šíp, Jakub Matoušek, Jan Fiala, Pavel Zifčák nebo Jiří Spáčil. Všechno fotbalisti s velkým potenciálem. Však už taky zaslouženě nakoukli do FORTUNA:LIGY.

To platí i pro brankáře Tadeáše Stoppena či spolehlivého beka Filipa Slavíčka. Dobrý ročník zažil rovněž kapitán Jan David. Tato trojice spolu s Jiřím Slámou a Adamem Bednárem držela defenzivu.

Hanáci budou každopádně na dvě profesionální soutěže potřebovat širokou soupisku, končí totiž například Ukrajinec Hlib Buchal. Plánem je obouchat odchovance, aby v budoucnu táhli prvoligové áčko jako ročníky 1993 a 1995. Nejen Kalvach a Jemelka, ale i Jiří Texl, Šimon Falta, Petr Ševčík...

„Proto chceme druhou ligu hrát. Vím, že to bude ohromně složité, naposledy jsme se s velmi kvalitními hráči zachraňovali až v posledním kole, ale je to dobrá cesta. Ti kluci hrají první ligu, někteří se prodali za velké peníze do velkoklubů,“ připomněl Chromý.

Jen s mladými to však nepůjde. „Musíme se ještě poradit. S Romanem Hubníkem jsem mluvil, bohužel do toho moc chuť nemá,“ podotkl upřímně trenér.

Zkušený stoper od sportovního manažera Ladislava Mináře dostal stejně jako Michal Vepřek nabídku na pokračování za menší peníze a s mentorsko-kapitánskou rolí převážně právě v rezervě. „Nevím, jak to dopadne s Vepřekem. Potřebovali bychom zkušenost na hřiště i do kabiny.“

Tahouni Sigmy B v MSFL 21/22

Tadeáš Stoppen (18, brankář)

Jan David (22, stoper)

Filip Slavíček (19, bek)

Štěpán Langer (21, záložník)

Jáchym Šíp (19, záložník)

Tahouni Sigmy B ve F:NL 15/16

Lukáš Kalvach (20, záložník)

Václav Jemelka (20, obránce)

Jiří Texl (23, záložník)

Jan Hladík (22, záložník)

Štěpán Spurný (19, brankář)