Druholigové hity: Rada doma, hon na Karvinou i bitva o prestiž béček obrů

Letní přestávka končí, poslední červencový pátek zápasem Dukla vs. Líšeň startuje FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA. Taky se už těšíte? Dá se čekat, že nová sezona bude od prvního kola mimořádně žhavá, ve hře je znovu jen jeden přímý postup a dvě vstupenky do baráže. Web iSport.cz vybral několik druholigových taháků.

Dukla: návrat legendy

Stáli o něj už po odchodu Luboše Kozla v roce 2016, ale klaplo to až teď. Trenérský rekordman v počtu odkoučovaných zápasů v první lize Petr Rada se po letech vrátil do Dukly, s kterou jako hráč dvakrát vyhrál československý titul. „Chceme se pokusit minimálně o baráž. Myslím, že Dukla do první ligy patří, je to pořád pojem,“ pravil Rada. Příprava se povedla, dejvický tým v generálce smetl Teplice a pro bookmakery je hlavním favoritem na postup. Vyjde Dukle tah Radou?