Trousil ve Vyškově leští klenoty z Afriky: Postup? Majitel se výzev nebojí

Majitel před sezonou prohlásil, že chce do dvou let dostat klub do nejvyšší soutěže. Je to reálné anebo spíš sci-fi?

„Je to sen našeho majitele. On má své cíle a je to člověk, který se nebojí výzev a přenáší to na mančaft. Nejdříve chtěl postoupit do druhé ligy, což se povedlo. Pak šlo o stabilizaci v soutěži. První rok jsme se zachránili a on má už výhled do budoucna. Jde o postupný vzestup klubu, na kterém se dál pracuje.“

Nestřílí od pasu?

„Jak ho znám, tak určitě ne. Chce se pořád posouvat. Jak on říká „step by step“. Hodlá své plány realizovat a my se musíme snažit co nejvíc. Jsme rádi, že jsme ve druhé lize a každý zápas je pro nás pořád svátek. Na začátku soutěže se nám daří, devět kol jsme zvládli slušně. Ale vůbec se nebavíme o postavení v tabulce. Chceme udělat co nejvíce bodů, dokud nepřijde nějaká menší krize.“

Přesto, je mužstvo silnější než v předchozím ročníku?

„Je silnější v tom, že se nepoloží, když prohráváme. Kluci mají výbornou partu a lepší se zápas od zápasu. Ve druhé lize teď není jednoznačný favorit. Předpokládám, že se zvedne i Vlašim. Nepodává tak hrozné výkony, které by odpovídaly šesti bodům. Je to hrozně vyrovnané. Podle toho, jak dopadne podzim, uděláme plán na jarní část.“

Každopádně se šance na postup otevírá všem, tedy i vám.

„Přesně tak. Bude to o tom, kdo bude chtít jít výš a kdo ne. Věřím, že nám body ještě budou naskakovat. V zimě si pak v klidu s majitelem sedneme a budeme řešit aktuální situaci. Ještě nedávno jsme trénovali v pětadvaceti lidech plus tři gólmani. Hráčů bylo opravdu moc a nebylo jednoduché zvládat tréninkový proces. I proto jsme tři cizince poslali na hostování do třetí ligy, abychom je tam nechali ohrát. Tomáš Weber navíc odešel do Líšně, takže se kádr trošku zredukoval. Poprvé zažíváme, že nám v repre pauze odjeli hráči reprezentovat své země anebo si vyřídit domů nějaké věci. K nároďáku odjeli nejen cizinci, ale i Češi Franta Matys s Tondou Kinským.“

Největšími hvězdami jsou ofenzivní borci Bienvenue Kanakimana a Adama Fofana, kteří zařídili polovinu vašich branek ve F:NL. Jaký je v nich potenciál?

„Určitě mají na to, aby se prosadili v naší první lize. Oba jsou charakterově výborní. Benny (Kanakimana) má výhodu v tom, že už s námi byl čtyři měsíce v minulé sezoně. Velmi dobře se aklimatizoval a ukazuje své přednosti. Je rychlostní, tahový typ. Devadesát minut jezdí po hřišti jako natažený na klíček. Navíc je pokorný, zlepšuje se měsíc od měsíce. Ne náhodou se o něj zajímají prvoligové kluby. Nabídku už měl, ale jsem rád, že nám zůstal. Bavili jsme se o tom a sám řekl, že mi chce co nejvíce pomoct v tom, abychom hráli dobře. Kluci vidí na příkladu Moma Tijaniho, který byl ve Slavii a teď hraje v Plzni, že se odsud můžou dostat výš. Proto ani nejsou uraženi, když to na poprvé nevyjde. Benny si svými výkony říká o to, že se kolem něj bude v zimě zase něco dít. Všem africkým klukům, kteří sem přicházejí, pomáhá. Je moje prodloužená ruka na cizince.“

Jak to vypadá v praxi?

„Benny umí anglicky, veškeré věci se s ním řeší v tomto jazyce. Přichází sem ale dost hráčů, kteří mluví jen francouzsky. V tu chvíli přechází Benny opět do role překladače. V přípravě na zápas mám napsané standardní situace v angličtině i francouzštině, aby nevznikl nějaký problém. Najdu si v překladači francouzský výraz a je to. To je to nejmenší. Majitel vůbec nemluví do toho, kolik cizinců hraje. Je to moje rozhodnutí. Každé pondělí spolu máme hovory. Jsme domluvení, že pokud mu řeknu dvakrát, že někdo neplní naše příkazy a dělá něco napůl, končí tady. Nechceme žádné hráče, kteří budou dělat problémy. Nemáme čas se tím zabývat. Dokud tady budu, takový hráč sem nepřijde. A pokud ano, zase rychle odejde.“

Co univerzál Fofana, který patří dánskému Vejle?

„Hrozně poctivý kluk. Je mladý, takže má výkyvy. Jednou zahraje výborně, pak mu to tak nejde. Nicméně progres je na něm vidět. Takhle si představuju rozdílové hráče z Afriky, které nám pan majitel pošle. Zrovna s těmito dvěma panuje obrovská spokojenost. Fofi nemá problém zahrát jakýkoliv post. Brali jsme ho jako ofenzivního hráče, ale když jsme ještě neměli hotového Srubka a Štěpánek byl zraněný, šel na stopera.“

Dlouho tam ale nevydržel, že?

„Napoprvé dominoval, dal i gól. Na Spartě B mu to pak moc úplně nevyšlo. Ve třetím kole proti Táborsku jsme ho po poločase posunuli o jednu řadu výš a byl tam daleko lepší. Ze stopera se propracoval na post desítky, a když měl teď před utkáním s Prostějovem Ondra Vintr svalový problém a zraněný byl i Kratochvíla, dali jsme Fofanu na devítku. A taky to zvládl. Budeme ho využívat víc v ofenzivě. Hráčů na tyto pozice máme dost, točíme je podle soupeře, typologie stoperů. Když jsou obrovští, jde tam Fofi. Pokud pomalejší, využíváme na hrotu Ondru Vintra. Zpočátku jsem s ním nebyl spokojený, ale pak začal excelovat.“

Který z cizinců může být do budoucna výrazný jako Fofana s Kanakimanou?

„Alex Alégué má pár startů ve francouzské lize. Je velice elegantní na balonu a dopředu nebezpečný. Když přišel, kvalita na něm byla hned vidět. Ale druhá česká liga je specifičtější. Musí se hodně plnit i defenzivní úkoly. Hráč nemůže zůstat stát nahoře. S tímto mají cizinci ze začátku problémy. Chtějí jenom útočit a nevracejí se. Musíme jim to vysvětlovat a čekáme na adaptaci. Musí to dostat do krve. Benny (Kanakimana) měl výhodu v tom, že s námi absolvoval celou přípravu a mohl si zvyknout. I tak zůstal první dva zápasy na lávce. Od třetího kola začal dostávat šanci, protože dobře plnil i své defenzivní úkoly. Proto se z něj stal i lídr cizinců. Do dneška tu roli plní perfektně. Když Alex pochopí, že po ztrátě míče musí trošku slézt dolů, udělat represink a nečekat jenom na to, až mu spoluhráči dají balon, bude jeho potenciál taky obrovský.“

Co vaše ambice? Mluví se o vás jako o možném nástupci Martina Svědíka ve Slovácku.

„Moje ambice je odvádět co nejlepší práci ve Vyškově. Pokud má něco přijít, tak to přijde. Nikam se necpu. Jsem rád, že jsem před osmi lety dostal tuhle šanci. Vážím si toho. Ve čtyřiceti letech jsem tady ukončil hráčskou kariéru. Teď dodělávám profi licenci a tento stav je pro mě ideální. Jsem spokojený. Můžeme si práci dělat po svém a snad je pro klub přínosná. Dokud to tak bude, budu ve Vyškově. Potom možná přijdou další výzvy.“