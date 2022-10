Smělý sen Vyškova: liga v Drnovicích! Šéf popsal vize i cestu do Afriky

Z malého nenápadného klubu kousek od Brna, který hraje zápasy v pět kilometrů vzdálené vesnici, se stává druholigový tygr. Byť jednatel Vyškova Martin Chalupecký tvrdí: „Patříme k týmům s nižším rozpočtem.“ O to větší jsou ambice a ochota investovat v případě historického průniku mezi elitu. Nemá to být vzdálená budoucnost.

Ve druhé lize chybí jasný favorit, jakým bylo před rokem Brno. Šance se otevírá i vám, vnímáte to?

„Letos je to tak vyrovnané, že postoupit může každý. Reálně se to může stát i nám. Pokud by k tomu došlo, jsme schopni se s tím vypořádat.“

Jak?

„Ideální varianta je