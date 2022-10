Pochybnosti o Dordičově řádění: kamarád mluví o krvácení do mozku

Co se vlastně stalo na tréninku druholigové Varnsdorfu? Útočník Bojan Dordič měl na člena realizačního týmu vytáhnout nůž, jenže podle kamaráda je to právě Srb, kdo skončil ošklivě poraněný v nemocnici se zlomeným nosem, lícní kostí a dokonce krvácením do mozku. „Pokaždé, když se něco podobného stane, tak je to v první řadě špatně. Mně jde o to, aby vyhrála pravda.“

Andreas Mrijaj žije v Česku přes 30 let, původem je z Albánie. Nyní se postavil za Bojana Dordiče po incidentu na tréninku druholigového Varnsdorfu. „Nechci se Bojana zastávat, udělal spoustu chyb, problém, který nastal, měl řešit jinak. Ale kdybyste viděli, jak vypadá, jaká má zranění v obličeji… A pan Porcal není nikterak zraněný. To je s podivem," prohlásil Mrijaj pro Deník.

Vysvětlil i, co srbského fotbalistu tak naštvalo. Během zápasu v Táborsku se měl intenzivně rozcvičovat a chystat na hřiště, nakonec si ale nezahrál. Obořil se na trenéra Holeňáka, který ho vyřadil z kádru.

K dalšímu konfliktu pak došlo na tréninku po návratu na sever Čech. „Vztekle kopl do míčů. Byl tam i trenér brankářů, pan Porcal, který ho prý okřikl. Bojan na něj spustil, aby se spíš staral o svoje rodinné záležitosti. Byly to osobní věci, které neměl vytahovat. Další jeho chyba. Co se ale stalo pak, je pro mě nepochopitelné. Takhle přeci nemůže dopadnout potyčka dvou sportovců. Bojan se umí bránit, určitě by také uměl dát pěstí. Ale pan Porcal nemá žádné zranění, škrábanec. Nevím, co se tam dělo. Je mi záhadou, že okolo bylo přes dvacet chlapů a žádný z nich tomu nezabránil. Všichni museli být svědky té události. Ale podle toho, jak to pak popsali policii, to vypadá tak, že Bojan napadl pana Porcala,“ diví se Mrijaj.

Klub situaci nekomentuje, jen ředitel Vlastimil Gabriel prohlásil, že návrat střelce, který byl dosud považovaný za jednoho z nejlepších hráčů ve druhé lize, nepřipadá v úvahu. Toho ale čeká i rekonvalescence.

„Podařilo se nám Bojana z cely dostat, je na svobodě, ctíme presumpci neviny. Musel do nemocnice, kde ho čeká operace zlomené lícní kosti. 3. listopadu bude přeložený do Ústí nad Labem. Máme lékařskou zprávu, jeho fotografie po napadení. Jednáme s právníky, chceme situaci prošetřit. A věříme, že bude co nejdříve známo, jak se vše událo,“ věří Andreas Mrijaj.