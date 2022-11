Smetana o výhře, Baránkovi i posilách z Baníku: Velké transfery nebudou

Proč?

„Už se nám sem nechtělo jet. Sezona je pro kluky dlouhá, chtěli jsme zápas, který měl spád a náboj, dohrát. Byla by škoda ho přerušit nebo odložit. Po dvou prohrách jsme si přijeli pro výsledek. Jsem rád, že jsme to zvládli, je to pro nás extrémně důležité vítězství.“

S nadsázkou: nemohla vám horší viditelnost pomoct u rozhodující branky ze standardky?

„Domácí měli taky pár rohů... (úsměv) Bylo to nepříjemné, ale snad pro oba týmy stejné. Kdybychom prohráli, možná bych to hodnotil jinak. Ale dohrálo se a já jsem rád za výhru.“

Jak je cenná před dlouhou pauzou, co se týče psychiky? Byl by velký průšvih mít nulu v kolonce bodů po vašem příchodu k mužstvu?

„Nebylo by to asi úplně ideální, ale máme před sebou tři měsíce. V týmu je většina kluků, kteří mohou udělat obrovský progres. To je náš největší úkol.“

Už jste si zvykl na druholigové podmínky v Jihlavě? Oproti Baníku je to velký rozdíl...

„Člověk si zvyká rychle na všechno. Beru to jako nějakou fázi, ze které chci vymačkat maximum. Věřím, že takhle to mají nastavené i kluci. A že se probudí. Cítím totiž, že u některých by mohl být zápal a chtíč o něco větší. Je to jeden z cílů, který bychom chtěli do týmu dostat. Navzdory tomuto vítězství nás čeká spousta práce.“

Můžete prozradit, proč nevyšel příchod asistenta Jana Baránka? A je reálné, že byste ho přes zimu ještě zlomili, nebo už máte realizační tým kompletní?

„O nějakých příchodech určitě budeme jednat, prostor na to bude. A když už jste nakousl Honzu Baránka, tak asi můžu říct, že má lepší nabídku. Tak to ve fotbale je.“

Budete chtít posílit?

„Zatím nic neřešíme, teď na to bude čas. V kádru je 21 hráčů, velké transfery nebudou.“

Co mladíci z Baníku, které jste stihl dobře poznat u áčka i béčka? Může být pro vás variantou přivést třeba Šína, Jaroně, Smékala či Fulneka na jarní hostování?

„Jsem tady nějakých 14 dní, zatím jsme tohle období brali jako co nejrychlejší adaptaci a seznámení se. Chtěli jsme do kluků dostat nějaké základní prvky, až teď bude prostor bavit se o možnostech a různých variantách. Samozřejmě záměr je jasný: co nejlépe tým posunout.“