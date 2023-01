Starka o problémech: Nenazval bych to stávkou. Hráčům jsme poslali zálohy

Vede druhou ligu, chce se vrátit mezi elitu, mezitím ji ale dusí těžké finanční problémy. Příbram proto neodjela do Velvar na sobotní přípravný zápas, její hráči se „šprajcli“ kvůli chybějícím výplatám. „Nenazýval bych to stávkou… Ale budiž, situace je taková,“ přiznal deníku Sport a webu iSport.cz šéf Středočechů Jaroslav Starka.

„Neodjeli jsme do Velvar, není to jednoduché, nicméně věřím, že se vrátíme k práci a popereme se o postup do první ligy. To by nám hodně pomohlo. Teď dostaneme od LFA dva a půl milionu korun, to je jako nic…,“ postěžoval si Starka na špatnou ekonomickou situaci a na to, jak složitě plní klubový rozpočet.

O Příbrami se v těchto souvislostech mluví často. Na podzim problémy přiznal sám Jaroslav Starka, ostatně i kvůli nim celkem lehce uvolnil své tehdejší trenéry Tomáše Zápotočného a Marka Nikla do Českých Budějovic, ti mu za to měli odpustit část dluhu za neuhrazené výplaty.

A hráči jsou na tom obdobně.

„Dneska jsme všem odeslali zálohy, které jim v pondělí přijdou na účet. Nechci říkat, kolik dlužíme, nicméně půl roku jsem marodil. Ten půl rok, co jsem nefungoval, mi prostě chybí a musím to dohnat. Do konce sezony chceme zkrátka všechny výdaje vykrýt a pokusit se postoupit,“ věří Starka.

Příbram aktuálně vede tabulku druhé ligy o dva body před druhým Vyškovem. Za sportovním cílem je zkusí nasměrovat nový kouč Dušan Uhrin, jenž během zimy nahradil právě Zápotočného s Niklem.