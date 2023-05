Ex-baníkovská výměna trenérů v Jihlavě: Oulehla přichází po Smetanovi

Devětatřicetiletý David Oulehla začal sezonu jako asistent Pavla Vrby v Ostravě, pak pokračoval i v realizačním týmu Pavla Hapala. V polovině března však skončil za zvláštních okolností.

„Teď si budu volat s některými lidmi, budu dál jezdit po fotbalech, abych si našel angažmá, které by mi dávalo smysl. Něco, kde bych se mohl realizovat. A hlavně to zase dělat s lidmi, aby mě ta práce naplňovala, protože to je důležité,“ vyprávěl pro iSport.cz před měsícem a půl.

Nyní se vrací domů do Jihlavy, kde dřív působil u její mládeže. Brzy by to měl klub oficiálně oznámit. Oulehla tak naváže na svá druholigová angažmá ve Varnsdorfu či Žižkovu, kde dělal hlavního trenéra, a zúročí znalosti o F:NL. Právě na jejích zápasech trávil v minulých týdnech spoustu času.

Reálnou variantou pro něj ještě nedávno byl i Třinec a Opava, nicméně ty nakonec zachraňuje Roman West, respektive Miloslav Brožek. I Vysočinu čekají podobné starosti. Krčí se na třináctém místě tabulky, na patnáctý Třinec má náskok dva body, na poslední Slavii B tři.

V pátek čeká Oulehlu premiéra na domácí půdě právě proti Třinci.