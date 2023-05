Kameník ve Vyškově: Boss má velké ambice. Náš fotbal se lidem může líbit

Nabídku vytáhnout Vyškov do nejvyšší soutěže mu předložil ze zámoří přímo Kingsley Pungpong, kamerunský majitel druholigového klubu z jižní Moravy. Na kouče Jana Kameníka (41) dostal doporučení od Švýcara Loika Favreho, bývalého sportovního ředitele slovenského FK Pohronie, kde předtím působil. Někdejší trenér Zlína začal výhrou ve Varnsdorfu 3:1 a na vedoucí Karvinou ztrácí ze třetího místa pouze dva body. Do konce chybí pět kol. „Je pro mě povzbuzující, že jsem přišel k týmu a hned jsme dokázali zvítězit,“ pochvaluje si v rozhovoru pro iSport.cz.

Kromě toho, že má trenérské vzdělání a zkušenosti z profi fotbalu, zvyšuje Janu Kameníkovi kredit velmi dobrá znalost angličtiny. I proto mu byznysmen Kingsley Pungpong ke konci sezony svěřil tým po konci Jana Trousila. V kádru má Vyškov devět cizinců, práce s nimi je nelehká a citlivá. Jednačtyřicetiletý kouč ví, jak na to. Zahraniční legii zažil ve Zlíně, v Jihlavě i na Slovensku. Pomáhal rozvoji Ibrahima Traorého či Jeana-Davida Beauguela. I na ně v rozhovoru vzpomíná.

Byla dohoda s Kingsleyem Pungongem, s nímž jste se nikdy osobně nepotkali, rychlá?

„Dá se říct, že ano. Kontakt proběhl v pátek v pozdních večerních hodinách před zápasem se Slavií B. V průběhu noci jsme se bavili o tom, jak by to mělo fungovat. Domluvili jsme se.“

Kamerunský boss bere Vyškov jako projekt. Nastínil vám své vize?

„V první řadě má velké ambice. Dále chce implementovat zahraniční hráče do českého prostředí a zviditelnit klub jako takový. Je součástí větší fotbalové agentury s celosvětovou působností. Samozřejmě, proč nemít velké cíle….Ale ze své pozice se dívám na páteční zápas s Příbramí a dál nedohlédnu. Jakmile skončí utkání, začnu se chystat na Vlašim. Kam nás to dovede po třiceti kolech, to uvidíme.“

Každopádně kdyby neměl v hlavě postup už v této sezoně, neudělal by v tuto dobu změnu na postu trenéra.

„Asi to tak je. Dobře, že má ambice. Celý projekt bere rozhodně vážně. Komunikace s ním je takřka na každodenní bázi. Majitel vidí každý zápas. Byl