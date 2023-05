Hráč sezony F:NL Suchan zpět v lize: Díky Vlašimi. Teď chci být tahounem

Jako náctiletý vzbuzoval velkou pozornost svým talentem. Suchan? Do budoucna potáhne reprezentaci, říkali mnozí. Jenže dnes je ofenzivnímu záložníkovi 27 let a přestupuje z Vlašimi do Českých Budějovic. Do ligy se tak vrací po pěti letech jako fotbalista, který může spíše překvapit, byť jej zvolili za hráče sezony Fotbalové národní ligy. „Osobně přestupuju s tím, že chci, aby to na mně stálo. Chci týmu pomoct góly i asistencemi,“ řekl sebevědomě Jan Suchan v rozhovoru pro iSport.cz.

Stal jste se hráčem sezony F:NL. Co říkáte na vaši nejlepší sezonu v kariéře?

„Všechno si sedlo. Důležité je, že Vlašim chce hrát fotbal. Hraje momentálně podle mě nejlépe ve druhé lize. Kdybych hrál někde, já nevím, třeba v Chrudimi, tak to přese mě bude lítat dopředu a dám za sezonu tři góly. My se snažili hrát kombinačně a atraktivně, což mi vyhovuje. A že jsem hráč sezony? Upřímně jsem v to doufal a mám radost, protože čísla jsem měl.“

To je možná něco špatně, když jste podle vás hráli nejlepší fotbal v soutěži a zakončili jste ji až jako jedenáctí, ne?

„Hodně za to může špatný start do sezony. My jsme měli po osmi kolech snad tři body. Myslím si, že vedení hrubě podcenilo přerod mužstva. Odešlo hodně lidí přes léto a tým se reálně skládal do nějakého třetího kola. Nějakou dobu trvá si zvyknout a sehrát se. Jsme pohromadě od třetího kola, chvíli to trvalo, ale v sedmém kole jsme poprvé vyhráli a pak už jsme se vyhrabali výš.“

Situace byla zapříčiněná spoluprací se Slavií, klub čekal, až koho z Prahy pošlou, když to přeženu.

„Přesně tak. Vlašimi podle mě ublížilo, že béčko Slavie šlo do druhé ligy. Hromada mladých kluků uvažovala tak, že je lepší zůstat v béčku Slavie, stejně budou hrát