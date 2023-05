Karviná zpět mezi elitu. Sestupuje rezerva Slavie, Opava a Jihlava slaví

Posledním kolem vrcholila Fotbalová národní liga. Vedoucí Karviné stačila remíza s posledním Třincem k jistotě návratu do nejvyšší soutěže. K té také zápas spěl, ale v závěru favoritovi vystřelil výhru Daniel Bartl a Karviná potvrdila prvenství. Z druhé příčky postupuje do baráže Vyškov a v souboji o první ligu narazí na Zlín, to třetí Příbram po remíze na půdě Táborska změří síly v souboji o postup s Pardubicemi. Drama to bylo i v suterénu FNL. Jihlava uhájila druholigovou příslušnost výhrou 5:0 nad Vlašimí. Opava doma fantasttickým obratem proti Varnsdorvu poslala dolů rezervu pražské Slavie.